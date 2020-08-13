На упавшем флагштоке расхитили две трети средств

Напомним, 20 декабря прошлого года в г.Атырау обрушился 91-метровый флагшток на строящейся площади. Органами прокуратуры области проанализировано соблюдение законности на объекте.

Установлено, что вопреки требованиям проектно-сметной документации, без согласования с авторским надзором подрядчик установил флагшток, который по стоимости в 3 раза дешевле заложенных в смете 203 млн тенге.

В свою очередь управление строительства области, нарушая требования законодательства, самовольно согласовало замену флагштока.

Таким образом, аварийная ситуация, вызванная незаконными действиями подрядчика и местного исполнительного органа, привела к угрозе жизни и здоровью людей.

Материалы по факту хищения в особо крупном размере переданы в Департамент экономических расследований для проведения досудебного расследования.

Виктор Сутягин