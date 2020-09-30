«Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с представителями неправительственных организаций», — сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В мероприятии, организованного с целью выявления, обсуждения и решения актуальных проблем Атырауской области, приняли участие представители около 50 неправительственных организаций, руководство областного акимата, управлений, представители городского акимата и СМИ. Мероприятие в формате фасилитации состояло из трех сессий.

Участники, поделенные на группы, представили акиму области лучшие проекты, направленные на содействие развитию региона и решению насущных проблем. Глава региона положительно оценил проекты и поручил соответствующим органам организовать их реализацию.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что с каждым годом активность неправительственных организаций растет: «Вместе с государственными структурами вы организовываете различные массовые мероприятия, реализуете спортивные, образовательные и социальные проекты, которые способствуют процветанию страны. Процесс становления и развития гражданского общества тесно и неотъемлемо связан с неправительственными организациями.

Я уверен, что данной работой вы внесете свой вклад в развитие гражданского общества в нашем регионе, здоровье поколений, улучшение окружающей среды и рост потенциала нашей области», — сказал он. Махамбет Досмухамбетов также отметил, что итоги встречи будут способствовать дальнейшему развитию Атырауской области, решению социальных проблем региона, а также придадут новый импульс деятельности органов исполнительной власти и поднимут ее на новый уровень.

В свою очередь заместитель акима области Бакытгуль Хаменова отметила, что в 2020 году из местного бюджета в рамках государственного социального заказа выделено 734 452 880 тенге по 14 направлениям. На этой основе проделана фундаментальная работа в сферах образования, науки, информации, физической культуры, спорта, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, защиты окружающей среды, молодежной политики и др.

Бакытгуль Хаменова также поблагодарила неправительственные организации за активное участие в борьбе с коронавирусом и за объединенные усилия по оказанию помощи людям.

В настоящее время общее количество неправительственных организаций, официально зарегистрированных в управлении юстиции по Атырауской области, составляет 667, из них 543 — в Атырау, 124 — в районах.