Махамбет Досмухамбетов посетил дебаты участников праймериз



Председатель Атырауского областного филиала партии «Nur Otan», аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил дебаты претендентов участвующих в праймериз.

— Вызвавший интерес населения праймериз проводится по поручению председателя партии, Елбасы Нурсултана Назарбаева. Данный проект берет свои истоки с расширенного заседания Политического совета партии, прошедшего в августе прошлого года под девизом «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии Nur Otan». На том совещании Елбасы поручил переформатировать партию в соответствии с требованиями времени, на основе программы системного обновления работы партии, -сказал Махамбет Досмухамбетов.



Глава региона отметил, что цель праймериз – путем внутрипартийных выборов отобрать лидеров, способных на принятие решений, имеющих представление по самым актуальным вопросам региона.

— В частности, необходимо пополнить ряды партии новыми лидерами по принципу «Сильные лидеры — сильная партия. Также это создание «социального лифта» для активных и инициативных граждан». По Атырауской области для участия в праймериз было выдвинуто 408 человек, из которых 404 зарегистрированы как кандидаты, — заметил спикер.

В области было подготовлено 39 мест для проведения дебатов. По результатам жеребьевки для кандидатов был утвержден график проведения 70 дебатов. Здания, где проходят эти мероприятия, обеспечены необходимыми оборудованием и средствами, строго соблюдаются санитарные требования.

— К сегодняшнему дню имеются проекты предвыборных программ областного, городского и районных филиалов партии. Также учитываются предложения и пожелания членов партии, высказываемые во время встречи с кандидатами. Они тоже будут внесены в проекты программ. Уверен, что претенденты оправдают доверие людей. Они поднимают наиболее актуальные и важные вопросы, волнующие население, предлагают пути их решения, — отметил Махамбет Досмухамбетов, подчеркнув, что предвыборные программы кандидатов ориентированы на партийную платформу, Послание Президента и предвыборную программу областного филиала партии.

Принявшие участие в открытых дебатах шестеро претендентов, в соответствии с правилами праймериз, ознакомили со своими программами, изложили свое видение решения проблем региона, задали вопросы своим оппонентам.

До сегодняшнего дня в регионе состоялись 53 дебатов с участием 310 кандидатов. До 30 сентября пройдут еще 17 дебатов.

Пресс-служба акима Атырауской области