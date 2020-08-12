Махамбет Досмухамбетов о грантах для будущих педагогов

Новости Атырау

По области требуется 472 педагога. Из них 74 учителя начальных классов. В связи с этим, увеличивается количество выделяемых грантов на профессии в области педагогики, сообщает служба коммуникаций Атырауской области с ссылкой на слова Махамбета Досмухамбетова.

Особое внимание уделяется социальному состоянию педагогов. Для привлечения молодых специалистов ведется работа по организации заработной платы и жилья. Кроме того, в 14 малокомплектных школах (Курмангазы-12, Исатай-1, Кызылкога-1) организованы подготовительные работы по обучению в штатном режиме 880 учащихся, — сказал аким Атырауской области на прошедшем брифинге с журналистами. 

Отметим, что  в новом учебном году в образовательные учреждения области прибудет 101 молодой специалист. Из них 20 учителей начальных классов, еще 20 учителей переедут в районы, в рамках программы «С дипломом в село».

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