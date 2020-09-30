Левый берег Урала облагородят

В субботу, после обхода набережной р.Урал, аким города К.Уразбаев высказал мысль о диссонансе вида правой и левой набережных реки. В то время, как на правом берегу — от центрального моста до университета — идёт активное строительство Молодёжного парка, левый берег реки выглядит недостаточно ухоженным. В результате, аким города дал поручение — провести работу по очистке левого берега — от центрального моста до Жилгородка.

С начала недели идёт активный процесс приведения в порядок прибрежной зоны, в том числе и работниками «Атырау облысы Су Арнасы». А это не только очистка от мусора, бетонного лома, но и демонтаж торчащей арматуры и другие работы по благоустройству.

Сегодня, 30 сентября, КГП «Атырау облысы Су Арнасы» приступило к работам по демонтажу бетонных свай.