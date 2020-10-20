Карантинные меры изменились в Атырауской области

Главный государственный санитарный врач Атырауской области внес изменения в свое постановление «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавируснойинфекцией среди населения Атырауской области».

«Запретить деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты), фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор». Разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей по субботам до 17:00 часов (за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания).В будние дни до 22:00 часов при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчёта 4 кв.м торговой площади на 1 посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешить деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков при заполняемости не более 30% от общей вместимости при соблюдении социальной дистанции из расчёта 4 кв.м. торговой площади на 1 посетителя с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в будние дни до 20:00 часов, по субботам до 17:00 часов. Разрешить с 26 октября текущего года деятельность кинотеатров, при заполняемости не более 30% от общей вместимости. По воскресеньям и праздничным дням приостановить работу торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и объектов общественного питания; приостановить работу непродовольственных и продовольственных крытых рынков», говорится в тексте постановления.