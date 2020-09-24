Хотите выиграть один миллион тенге?

Продолжается акция «Требуй чек-выиграй приз!», проводимая департаментом государственных доходов по Атырауской области с 12 мая 2020 года до 1 декабря 2020 года.

В текущем году, как и в прошлом, акция осуществляется через мобильное приложение «Wipon», которое можно бесплатно скачать с Apple App Store и Google Play market.

— Участвовать в акции могут граждане РК, подтвердившие приобретение товара, работы или услуги путем представления данных фискального чека онлайн-ККМ, — поставил в известность руководитель управления государственных доходов по городу Атырау Диас Кадырбаев. — После отправки чека участник имеет шанс выиграть средства на баланс мобильного телефона от 200 до 5000 тенге. Все отправленные чеки также участвуют в розыгрыше главного приза акции – 1 миллион тенге.

Таким образом, чем больше будет отправлено чеков, тем больше шансов выиграть миллион тенге.

Светлана НОВАК