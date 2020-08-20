Глава «Самрұқ-Қазына» Ахметжан Есимов с рабочим визитом побывал в Атырау

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов и председатель правления нефтегазовой компании АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев побывали на производственных объектах.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, в начале рабочей встречи гости посетили производственную площадку КРI в Карабатане и ознакомились с ходом строительных работ. «В настоящее время строительство нефтехимического комплекса завершено на 74%. Завод, строительство которого планируется завершить в 2021 году, способен производить 500 тысяч тонн полипропилена в год. С его запуском в Атырау начнется производство полипропилена, который является основным материалом для основы современных видов пластмасс, машиностроения, медицинских изделий, мебели», — сообщает служба коммуникаций.

Далее Ахметжан Есимов и Алик Айдарбаев посетили газотурбинную электростанцию компании «KUS», ознакомились с ходом строительства очистных сооружений Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

По окончании рабочего визита председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрұқ-Қазына» Ахметжана Есимова состоялось итоговое заседание, на котором руководители дочерних предприятий отчитались по проделанной за семь месяцев текущего года работе. В ходе встречи, отмечается в распространенном сообщении, обсуждались вопросы безопасности работников, обеспечения надлежащего функционирования производственных мощностей при сохранении рабочих мест, экологии и импортозамещения.

Фото предоставлены региональной службой коммуникаций