Фото с «грибом»: выброс на Карабатане

В Атырау в социальных сетях широкое обсуждение вызвала фотография, на которой виден напоминающий смерч дым над установкой завода «Болашак» УКПНиГ филила компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. На фотографию оперативно отреагировали экологи.

«Департаментом экологии по Атырауской области при мониторинге социальных сетей установлено, что в районе посёлка Карабатан произведены выбросы загрязняющих веществ со следами черного дыма в атмосферном воздухе. В этой связисотрудники ведомства выехали с передвижной мобильной лабораторией в район Карабатана. Установлено, что источником выбросов (чёрного дыма) является факельная установка завода «Болашак» УКПНиГ филила компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. Сотрудниками департамента были произведены замеры атмосферного воздуха на прилегающей территории границы СЗЗ завода УКПНиГ. Будет произведена внеплановая проверка промышленного объекта, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службедепартамента экологии по Атырауской области.

Напомним, на установке «Болашак», расположенной в 30 км от Атырау, проводится очистка нефти, поступающей с морского месторождения Кашаган.