Браконьеры наловили на Каспии осетровых на 100 млн тенге

Пограничники задержали браконьеров в северной части Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



В ходе охраны государственной границы вдоль побережья северной части Каспийского моря, в районе местности Амангелды Исатайского района Атырауской области, 18 сентября пограничники задержали двух граждан Казахстана на плавательных средствах типа «Байда» и «Бударка».



При осмотре плавательных средств пограничный наряд обнаружил запрещенную к вылову рыбу осетровых пород — 64 особи общим весом 245 кг. Также были обнаружены браконьерские орудия лова и GPS-навигаторы, с помощью которых правонарушители без труда определяли места расположения выставленных сетей. Браконьеры были своевременно обнаружены пограничным нарядом, несмотря на то, что действовали ночью.

Как сообщает ведомство, благодаря действиям пограничников предотвращен ущерб государству на сумму более 100 миллионов тенге. В отношении задержанных лиц проводится досудебное расследование в соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан. Изъятая рыба передана в территориальные органы внутренних дел.