Дорога в Талгайран

В 2020 году была запланирована реконструкция автомобильных дорог на восьми улицах г. Атырау. Из них в настоящее время работы по расширению проезжей части и асфальтированию продолжаются на оставшихся четырех улицах.

Как сообщила пресс-служба городского акимата, общая протяженность автодорог, подлежащих реконструкции, в областном центре составляет около 33 километров. Для удобства горожан планировалось проложить более 133 тысяч кв. м тротуаров, а также 18 км велодорожек. Правда, велосипедные дорожки уложат не на всех улицах, а только по проспекту Бейбарыса длиной 15 км 267 м и по ул. Амандосова – 2 км 835 м. Больше же всего тротуаров построят по проспекту Бейбарыса (30,5 тыс. кв. м), ул. Курмангазы (16,3 тыс. кв. м) и Амандосова (14,1 тыс. кв. м).

Реконструкция – это не только комплексные работы по переустройству дорожного полотна и его расширению, это и устройство бордюров и разделительных полос, укладка велодорожек и тротуаров, а также замена светофоров и уличного освещения. А вот некоторые горожане считают, что сложного в том, чтобы закатать асфальт в существующую дорогу: раз-два и обчелся. Им кажется, что дорожники долго строят. Ну и пусть долго, лишь бы качественно, и чтобы построенные дороги подольше прослужили на благо горожанам.

В городе полностью обновляются автодороги по проспекту Бейбарыс – 10 км, по улицам Курмангазы – более 4 км, Габдиева – 1,2 км, Амандосова – 2,9 км, Валиханова – 2,3 км, Гумарова – более 500 м, Маденова – 1,5 км, трассе Атырау – Индер (0-10 км) – 10 км. Подрядчиком работ по всем объектам, кроме ул. Амандосова, выступило ТОО «Атырауинжстрой – АИС». На ул. Амандосова асфальт кладут работники и техника ТОО Казахдорстрой» – дочерняя компания строительного холдинга BI GROUP. В прошлом году, как известно, началось расширение проезжей части автодороги Атырау – Индер, которую планируется завершить в 2021 году. Остальные участки будут открыты уже в этом году.

И вкратце о реконструкции дороги от автотрассы Атырау – Индер. Работы на участке 0-10 км от г. Атырау (от бензозаправки «КазМунайГаз») до с. Талгайран стартовали в августе 2019 года. Расширение дороги и прочие работы начались со стороны села Талгайран. Дорога будет четырехполосной, с фонарями уличного освещения, «кармашками», тротуарами, дорожными знаками, придорожной инфраструктурой, разделительными ограждениями и автобусными остановками. Рассчитано дорожное полотно и на большегрузные транспортные средства. Дорожные строители ТОО «Атырауинжстрой — АИС» уже постелили новое дорожное полотно от Талгайрана до села Акжар. Затем они приведут в порядок и заасфальтируют и существующую проезжую часть дороги. После чего общая ширина дорожной «одежды» составит 18,5 м. Так что ждем окончания дорожных работ на этом участке в следующем году.

Тимур КАЗИЕВ