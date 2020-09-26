Долина лотоса в Атырауской области

В Атырауской области одним из популярных направлений местного туризма становится дельта реки Кигач в Курмангазинском районе. Особенно востребованным этот маршрут стал в этом году, когда из-за пандемии возможности отправиться в другие страны или регионы Казахстана оказались ограниченными. Людей сюда манит первозданная природа, обилие птиц и рыбы. А еще возможность полюбоваться удивительным цветком – лотосом. Его заросли на побережье Каспийского моря – самые северные в мире.

Дельта реки Кигач на границе с Астраханской областью – это десятки гектаров сказочной, будто нарисованной красоты. Так можно сказать о зарослях лотоса в каналах и протоках дельт в тех местах, где они впадают в Каспийское море.

Есть несколько версий как эти цветы, считающиеся на Востоке священными, попали на Каспийское море. Например, их могли занести мигрирующие птицы, которых и сегодня тысячи и тысячи здесь. Но основная версия – семена лотоса привезли во времена существования Великого Шелкового пути из Индии или Китая местные астраханские купцы. Чтобы и дома любоваться этой красотой.

О лотосе сложено немало легенд и интересных историй. Их я отыскал по дороге в Курмангазинский район в Интернете. Говорят, в китайских торфяниках однажды обнаружили семена лотоса, возраст которых составлял больше тысячи (!) лет. Когда их посадили, через некоторое время пророс и зацвел цветок. Лотос разводят в Индии и Китае, высевая семена в ил озер и каналов. Листья растения используют вместо спаржи, из семян делают мармелад, а из цветов готовят чай.

Лотос является символом чистоты. Он используется во многих духовных практиках, так как считается, что растение чистит ауру человека и благотворно влияет на его здоровье. Необычно, но факт такой. Лотос каждый вечер закрывает цветок и прячется под воду, чтобы утром появиться вновь. Самое интересное, что цветок, выходя из воды, остается сухим. Согласно легенде, чем более грязная и непрозрачная вода, тем красивее цветок лотоса, когда он появляется. С незапамятных времен в Древнем Египте, Индии и Китае лотос является особо почитаемым и священным растением. У древних египтян цветок лотоса символизировал воскрешение из мертвых, а один из иероглифов изображался в виде лотоса и означал радость. Лотос имел и экономическое значение в Египте: корневища его считались съедобными, их ели в отварном виде, как картофель. Кроме того, в пищу шли и мучнистые зерна лотоса, их размалывали в муку и пекли из нее хлеб. Из корня и семян готовили еще и лекарство. А еще Интернет рассказал мне по секрету, что древние египтяне, заметив, что цветок этот распускался при заходе солнца, предположили, что явление это имеет таинственную связь с движением небесных светил. Лотос в Египте был посвящен богу солнца Озирису. Озирис изображался с цветком лотоса на голове. И египетские фараоны в знак своего божественного происхождения надевали на голову эти цветы, и сама эмблема их власти – царский скипетр – изображалась в виде цветка лотоса со стеблем. Лотос изображался то в бутоне, то распустившимся и на государственной монете! Белый лотос распускается только к ночи; он стал символом сна. Египтяне считали, что плоды белого лотоса дают забвение и блаженство. Египетский голубой лотос цветет днем, он стал символом рассвета, пробуждения от сна; его клали в гробницы, чтобы мертвые проснулись на том свете. Колонны египетских храмов являлись подражанием цветку лотоса на стебле. Образы закрытого и раскрытого бутона цветка легли в основу типов капителей египетских колонн.

А в Древнем Риме существовала легенда, которая гласила, что во время преследования Приапом нимфа Лотис превратилась в цветок лотоса. «Метаморфозы» Овидия повествуют про то, как Дриопа, сорвавшая лотос, превратилась в лотосовое дерево. В древнегреческой мифологии лотос был эмблемой богини красоты Афродиты. В Древней Греции были распространены рассказы о людях, питающихся лотосом, «лотофагах», или «поедателях лотоса». По преданию, тот, кто отведает цветов лотоса, никогда не захочет расстаться с родиной этого растения. У многих народов лотос символизировал плодородие, здоровье, процветание, долголетие, чистоту, духовность, твердость и солнце. На Востоке это растение до сих пор считается символом совершенной красоты.

Наш каспийский цветок – розовый. Такой лотос, кстати, национальный цветок Индии и Вьетнама. Оказывается, что сушеные тычинки лотоса используются для приготовления ароматического чая. Еще цветок лотоса – очень популярная татуировка. В Корее, Китае и Японии есть фестивали лотоса, которые празднуют красоту этого цветка..

Кстати, сегодня на территории СНГ в дикой природе лотос можно встретить только в Краснодарском крае и на Сахалине. Каспийские не только самые северные в мире. За необычайно нежный розовый цвет, отличающий их от восточного лотоса, они выделены в отдельный вид. Всего в Каспийском море их 5 тысяч гектаров

В Атырауской области эти уникальные места становятся популярными направлениями экотуризма.

Виктор Сутягин