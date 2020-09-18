Девушки легкого поведения задержаны в Атырау



В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полицейские Атырау выявили 11 девушек, занимавшихся проституцией.

Установлено, что шестеро из них приехали из Южно-Казахстанской области, остальные – местные. Все они снимали квартиры в многоэтажках микрорайона Авангард, а также по пр. Сатпаева и ул. Махамбета.

В итоге полицейские взяли «ночных бабочек» на учет и привлекли к административной ответственности по статьям «Приставание в общественных местах», а также «Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность».

На владельцев съемных квартир тоже составили административные протоколы по статье «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества».

Всего с начала года в Атырау за занятие проституцией к ответственности привлечено 70 девушек.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области