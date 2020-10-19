Дачников и огородников в субботу ждут на рынке в Жилгородке

Бурную реакцию в социальных сетях вызвало сообщение о том, что дачникам или владельцам огородов не позволяют торговать на субботней сельхозярмарке около стадиона «Мунайши» в Жилгородке. Пенсионеров, которые пытаются продать облепиху, малину, шиповник, а также фрукты и овощи, на рынок не пускают. Первоначально представители городского акимата попытались оправдать свои действия.

«Акиматом города каждую субботу перед стадионом Мунайши проводится ярмарка сельскохозяйственной продукции. В данных ярмарках принимают участие местные товаропроизводители. Соответственно, перед каждой ярмаркой с каждым предпринимателем проводится соответствующая работа по утверждению цен на товары, выдачи соответствующих разовых разрешении в целях исключения фактов спекуляции и недопущения к реализации не качественной продукции. В связи с вышеизложенным для участия в ярмарках необходимо обратиться в отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау, по адресу ул. Махамбета, 72, тел. 320168», — говорится в ответе акимата.

Этот ответ, как и следовало ожидать, не устроил горожан. Одни из которых хотят продать излишки, а вторые приобрести выращенное огородниками. Которые ради килограмма малины или ведра яблок, разумеется, ни в какой отдел предпринимательствам и сельского хозяйства не пойдут. Овчинка выделки просто не стоит.

В неожиданно возникшую проблему вмешался аким города Кайрат Уразбаев, внимательно следящий за социальными сетями.

«Пусть дачники готовятся. Препонов у них не будет. Попробуем всем предоставить место», — сообщил Кайрат Уразбаев.

Виктор Сутягин