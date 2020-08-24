Будни экипажа «Автоураган»

Знакомьтесь: старший инспектор службы патрульной полиции батальона управления полиции города Атырау старший лейтенант полиции Самат Утетлеуов и его напарник — младший лейтенант Нурбол Сайып. Это экипаж специальной полицейской автомашины, оснащенной аппаратно-программным комплексом (АПК) «Автоураган». Таких автомашин у полицейских Атырауской области всего три: две — в городе Атырау и одна — в Жылыойском районе.

АПК «Автоураган» на вооружении стражей порядка региона появился три года назад и здорово облегчил им повседневную работу, равно как и создал немало проблем для разного рода правонарушителей.

С начала этого года АПК «Автоураган» выявил 572 автомашины, водители которых являлись злостными неплательщиками штрафов и налогов.

«В целом, функциональный спектр «Автоурагана» довольно широк, — рассказывает старший экипажа Самат Утетилеуов. — Он предназначен для выявления в транспортном потоке находящихся в розыске автомашин, неплательщиков штрафов и налогов. Есть аппаратные комплексы, применяемые для фиксации нарушений ПДД, контроля скоростного режима и даже для оценки загруженности трасс».

Двенадцатичасовой рабочий день экипажа начинается в восемь утра. Полицейский микроавтобус занимает удобную позицию на одном из оживленных перекрестков города, включается аппаратура, и умная машина начинает поиск.

«Аппаратная техника синхронизирована с базой данных МВД. И если она засечет в потоке транспорта госномер, который, к примеру, числится за владельцем, лишенным прав, или на котором давно «висит» неоплаченный штраф, то на мониторе ноутбука сразу появляется соответствующая информация, — объясняет Нурбол Сайып. — Далее мы обязаны остановить эту автомашину, проверить документы у водителя и далее — уже по обстоятельствам».

Иногда автовладелец ни сном, ни духом не ведает, что вот уже месяц как является злостным неплательщиком. Так случается, когда человек переезжает на новый адрес, в то время как штрафы приходят через «Казпочту» на его прежнее место прописки. Да и в техпаспорте, получается, тоже указан старый адрес. В каждом случае автоинспекторы проявляют индивидуальный подход: могут ограничиться устным предупреждением, отправить водителя в управление административной практики для дальнейшего разбирательства либо сразу водворить его авто на штрафстоянку. По ситуации.

Время идет. Рабочий день экипажа «Автоураган» продолжается, в то время как подавляющее большинство горожан спокойно отдыхает. Сегодня суббота — «карантинный выходной» — и машин на дорогах областного центра очень мало, а потому бортовой компьютер еще ни разу не пикнул, не среагировал. Хотя бывают и довольно «горячие» деньки.

«Вот весной мы остановили одного злостного неплательщика – владельца «Opel Astra» с армянскими номерами. За этим «рекордсменом» числилось 116 штрафов на сумму более одного миллиона тенге. И все – за превышения скорости! — рассказал Самат, прислушиваясь к рации. — Иномарку тогда сразу отправили на штрафстоянку, где она и будет находиться, пока ее хозяин не погасит все долги».

На первый взгляд обывателя – работа экипажа, как говорится, не пыльная. Сиди себе под кондиционером, да знай, поглядывай на ноутбук. Но это вовсе не означает, что парни в буквальном смысле удобно устроились.

Вообще, на просьбу поведать о разных историях, погонях и задержаниях мои собеседники скромно отвечают: «Много всего было, все и не упомнить…»

Между тем, экипаж «Автоурагана» наряду со всеми принимает участие в раскрытии преступлений, выезжает на вызовы, которые могут быть в любую секунду.

Недавно в микрорайоне «Алмагуль» неизвестный попытался ограбить маленький продуктовый магазин, расположенный на первом этаже высотного жилого дома. Угрожая ножом, преступник требовал отдать всю выручку. Однако продавщица оказалась не из робкого десятка, вступила с налетчиком в перепалку и сумела сделать экстренный вызов. Несостоявшийся грабитель сбежал, но далеко уйти не успел. Не прошло и пяти минут как его скрутили подоспевшие полицейские – наши сегодняшние собеседники Самат с Нурболом.

В активе «Автоурагана» — и раскрытие двух угонов. Их совершили в разное время, но всякий раз итог был один: после поступивших ориентировок угнанные авто замечали в транспортном потоке, после чего остановить и задержать подозреваемого не составило особого труда.

Наверное, еще чуть-чуть и мне бы удалось «раскрутить» не особо разговорчивых собеседников на эксклюзив. Однако в самый неподходящий момент зашипела рация: в пригородном селе Аксай произошло ДТП, столкнулись две «Нивы», и обслуживать этот вызов отправили экипаж «Автоурагана».

Словом, работа полицейских часто незаметна, но порой она спасает жизни, помогает предотвратить ситуации с непоправимыми последствиями. Их будни далеки от тех картин, что мы привыкли видели в телевизионных сериалах, и, как правило, рядовые граждане имеют весьма отдаленное представление о работе полицейского, которая, как в той песне «и опасна, и трудна». Ведь они несут службу днем и ночью, в будни и праздники, не считаясь с личным временем, что требует от каждого из них высокого профессионализма, дисциплины и постоянной готовности прийти на помощь.

Гульназира Мухтарова