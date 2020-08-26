Боевики вторглись на территорию региона: учения на полигоне

Ротные тактико-специальные учения проходят в Атырауской области. В ходе учений военнослужащие Атырауского гарнизона пресекли условную попытку проникновения незаконных вооруженных формирований на учебном полигоне «Карабатан», сообщает пресс-служба Атырауского гарнизона Министерства обороны РК.

По замыслу учений мелкие группы боевиков перешли через условную границу под видом беженцев и вторглись на территорию страны. Для их поиска и последующей ликвидации были привлечены военнослужащие одной из воинских частей Атырауского гарнизона.

«Ротные тактико-специальные учения проводились с обозначением условного противника. В ходе учений основное внимание было уделено правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности. По итогам учений, выучку личного состава оценили на оценку «хорошо», — отметил начальник штаба войсковой части майор Жалгас Рахмгалиев.

По итогам учений наиболее слаженную работу показали подразделения под командованием капитана Нурбека Айткалиева.

«В ходе учений мы смогли улучшить свои навыки по оборудованию убежища и укрытия для личного состава, боевой техники и вооружения, организации заграждения и разграждения, а также осуществить мероприятия по маскировке, оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. Очень рад, что благодаря совместной и слаженной работе офицеров и сержантов личный состав показал себя с положительной стороны», — поделился командир. Всего к учениям было привлечено порядка 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц боевой и специальной техники.



Соб. инф.