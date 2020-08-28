Атырауский музей Боевой славы переезжает в новый дом

На днях общественность, узнав о том, что зал Боевой славы расформировывают, переживала за его дальнейшую судьбу.

Как известно, этот музей уникален тем, что в нем хранится более двух тысяч документов о наших земляках, которые отправились на фронт из города Гурьева (Атырау). Многие семейные реликвии, фотографии участников Великой Отечественной войны приносили в музей сами жители Атырау. А списки не вернувшихся воинов были выполнены и оформлены на спонсорские средства ТОО «Тенгизшевройл».

Основатель музея — почетный гражданин города Атырау, известный краевед Вячеслав Константинович Афанасьев более тридцати лет по крупицам собирал и хранил память о героях войны. Среди бумажного архива есть и медали, изношенные куртки, ботинки и даже алюминиевые кружки, кастрюли военных лет. Здесь же проводились мероприятия, встречи ветеранов войны и акции, посвященные памяти и скорби, празднованию Дня Победы, сюда же приходили и горожане в поисках информации о своих родных. И, конечно, утратить эту уникальную коллекцию было бы просто кощунством и невосполнимой потерей для региона.

И сегодня, 28 августа, по словам председателя этнокультурного объединения «Былина» Андрея Кораблева, совместно с управлением внутренней политики Атырауской области, представителями двух университетов — нефти и газа имени Сафи Утебаева и имени Халела Досмухамедова, а также основателем музея Вячеславом Афанасьевым было принято решение, что музей Боевой славы переедет во Дворец студентов технического вуза.

– Для этого университет специально выделяет помещение на первом этаже, куда и перевезут все ценные экспонаты, — сообщил А. Кораблев.

По его словам, представители гуманитарного вуза также изъявили желание открыть у себя зал Боевой славы.

– И мы готовы им помочь в этом вопросе, — продолжил наш собеседник. – Теперь стоит задача – назначить хранителя музея. И надеемся, в скором времени жители и молодежь нашего региона смогут посетить его в новом просторном помещении, что очень важно для общественности Атырау.

Анжелика КИМ

Фото иллюстративное, из архива «ПК»