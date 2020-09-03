Атырауских школьников полностью обеспечили учебниками

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В настоящее время в Атыраускую область доставлено 738 353 учебника, сообщает пресс-служба управления образования области.

По словам руководителя областного управления образования Саткана Есенгалиева, в этом году школьники полностью обеспечены учебниками. В настоящее время учебники выдаются учащимся.

«В новом учебном году атырауские школьники полностью обеспечены книгами. Областным управлением образования заключено 110 договоров с 19 издательствами на закупку 738 353 учебников. Сегодня учебники прибыли в полном объёме и раздаются ученикам», — сказал Саткан Есенгалиев.

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