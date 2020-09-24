Атырауские полицейские вернули домой мужчину, заблудившегося в поисках скота

20 сентября, примерно в 22:00 ч. в Индерское районное отделение полиции поступило сообщение от жителя села Орлик о том, что работник крестьянского хозяйства «Кокат» Амангелди Есов погнал скот в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Получив тревожное сообщение, полицейские тут же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Но в первые сутки розыск не принес результата. Тем не менее, полицейские продолжали методично обследовать местность, в результате чего 22 сентября, примерно в 03:30 часов утра на участке «Сабила Кудук» в селе Маштисай Жанакалинского района Западно-Казахстанской области нашли А. Есова.

Как оказалось, мужчина заблудился, два дня ничего не ел и к тому же промок под дождем. Полицейские оказали ослабевшему мужчине первую помощь, предоставили сухую одежду, чтобы он мог переодеться, и благополучно доставили домой.

Владелец фермерского хозяйства «Кокат» поблагодарил стражей порядка Индерского района за то, что они своевременно обнаружили работника Амангельды Есова и оказали ему помощь.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области.