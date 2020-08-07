Аким Атырауской области наградил строителей

Сегодня, накануне Дня строителя, группа руководителей и представителей строительных компаний была награждена благодарственными письмами от имени акима Атырауской области за вклад в процветание и развитие экономического потенциала региона, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил специалистов строительной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в развитие региона.

— Сегодня строительная отрасль в стране получила новый импульс и стала фундаментальной отраслью экономики. Эта отрасль в нашем регионе развивается с активной динамикой. Количество новостроек и социальных объектов растет с каждым годом, в первую очередь, благодаря вам, строителям. Поэтому, со всей благодарностью поздравляю вас всех с наступающим профессиональным праздником, — сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

Кроме того, ряд специалистов строительной отрасли были награждены нагрудными знаками «Почетный строитель» Министерства по инвестициям и инфраструктурному развитию Республики Казахстан, «Благодарственным письмом» и «Почетной грамотой» от имени министерства и «Благодарственным письмом» от секретаря Атырауского областного маслихата.