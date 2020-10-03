«Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов проголосовал онлайн за кандидатов, участвующих в праймеризе»,- сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Глава региона отметил, что за короткий срок праймериз стал одной из самых часто обсуждаемых тем в обществе. По его словам, в области созданы все условия для реализации данной политической кампании на открытой и конкурентной основе. В частности, всем участникам праймериза была предоставлена возможность проведения агитационно-пропагандистской работы, а также равная и открытая возможность проведения открытых дискуссий. Впервые в стране на внутрипартийный отбор по Атырауской области было выдвинуто 408 человек, из них 404 были зарегистрированы в качестве кандидатов.

В праймеризе принимают участие представители всех сфер деятельности, разрабатывают программы, основанные на проблемах, характерных для региона.



Председатель партии «Нұр Отан», Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев 17 августа прошлого года на расширенном заседании Политического совета партии «Сенім. Диалог. Болашаққа нық қадам – «Nur Otan» партиясының 7 серпіні» дал поручение модернизировать партию, в рамках программы последовательной модернизации партийной работы. Глава государства также поставил конкретные задачи по повышению ответственности государственных и выборных органов.

Уверен, что через праймериз будут отобраны, самое главное, государственные, деловые, справедливые, активные, а также образованные лидеры», — сказал глава региона.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов призвал всех присутствующих принять активное участие в голосовании. В областном маслихате выразили уверенность в том, что приезжают активные, квалифицированные и деловые граждане, которые не безразличны к жизни региона, хорошо знают его проблемы, а также вкладывают силы и знания в дальнейшее развитие региона.

Стоит отметить, что в Атырауской области с сегодняшнего дня — 3 октября начали работу 83 участка голосования. Для каждого из них созданы участковые счетные комиссии в количестве 5 человек, общее количество которых превышает 250 человек.