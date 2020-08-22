Будьте честны! За вами следят

В Казахстане продолжается комплексное тестирование для бакалавров, поступающих в магистратуру, которое в этом году началось 17 августа.

В Атырауской области комплексное тестирование проходит на базе АУНиГ имени Сафи Утебаева. За этот период специальная мониторинговая группа, наблюдающая за ходом его проведения, выявила два случая грубого нарушения правил сдачи экзамена. Нечистые на руку бакалавры были выдворены из экзаменационного зала.

По словам первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области Айдоса Мамыта, продолжить обучение в магистратуре изъявили желание 237 человек, теперь с исключением двух нарушителей осталось 235 претендента.

Напомним, в этом году тестирование проходит в электронном формате. Каждый компьютер обеспечен видеокамерой. Комиссия по контролю за проведением экзаменов может удостовериться, что сдавать тест пришел не подставной человек, также есть возможность следить за кандидатом, чтобы тот не прибегал к помощи шпаргалок либо других запрещенных предметов.

Анжелика КИМ

Фото из открытых источников