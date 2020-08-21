57 тысяч нарушений ПДД выявили полицейские

За семь месяцев этого года полицейские Атырауской области выявили 57 993 нарушения правил дорожного движения (в 2019 году — 91 970). Из них свыше 38 000 – в городе Атырау.

В частности, выявлены такие административные правонарушения, такие как:

— управление в нетрезвом состоянии – 467 водителей (из них 308 – в областном центре);

— использование за рулем телефона – 2 285;

— превышение скорости – 17 483;

— выезд на полосу встречного движения – 203;

— не пропустил пешехода – 547;

— непристегнутый ремень безопасности, а также несоблюдение правил перевозки пассажиров – 5063.

Не упустили стражи порядка из виду и нарушения ПДД, совершенные пешеходами, а также другими участниками дорожного движения. Таких фактов выявлено 4 261.

Фото иллюстративное, из открытых источников