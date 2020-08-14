2 тыс авто из Армении поставлено на учет. Сроки поджимают

«В спецЦОНе Атырау работа по регистрации автотранспортных средств, завезенных из Армении, началась с 1 июня. Следом аналогичные регистрационные действия стали проводить и в автоЦОНах двух районных центров — города Кульсары (Жылыойский район) и посёлка Курмангазы (Курмангазинский район). «Для разъяснения правил регистрации в автоЦОНе и автоЦОНах работают call-центры. Консультации получили уже 2685 граждан. На сегодняшний день в регионе поставлено на учёт 1935 единиц транспортных средств, ввезённых из Республики Армения», — сообщили в пресс-службе ДП области.

Учитывая, что 1 сентября отведенный на регистрацию машин срок истекает, полиция напоминает не откладывать её на последний день. Всего же на территорию Атырауской области из Армении было ввезено свыше 6800 автомашин, из которых 2263 имеют правостороннее рулевое управление, около 800 машин переданы жителям других регионов по доверенности, а более 200 авто разукомплектованы.