Рахмет, Ассамблея!

Ассамблея народа Казахстана Атырауской области в эти дни провела ряд благотворительных акций в знак благодарности медработникам, которые вот уже четыре месяца находятся на передовой, рискуя своим здоровьем и спасая жизни людей.

Так, для сотрудников медицинских учреждений представители этнокультурных объединений региона подготовили продуктовые корзины, куда вошли как грузинские хачапури, чечено-ингушские лепёшки с тык­вой хингалш, так и русские, и украинские пирожки, корейские пегодя, татарские сладости и многое другое. И все это, приготовленное с большой любовью и своими руками, получили врачи городского родильного дома. Главный врач медучреждения Гулзинеп Дюсупова, выражая от имени коллектива благодарность, отметила, что сегодня поддержка и признание их труда очень важны для всех врачей области.

«Вкусную благодарность» получили и медработники районных больниц. Генеральный директор племенного хозяйства «Сарайшык» Тамила Розметова для врачей Махамбетской больницы отправила пять наименований полезной продукции, в том числе козье молоко, айран, сыр, йогурт. Активисты молодежного движения и члены Совета матерей Махамбетского района в свою очередь добавили в молочную корзину фрукты и сладости. Не остались без внимания и медработники больницы Курмангазинского района — эстафету «Тысячи благодарностей» подхватили и активисты сельских общественных организаций. А многодетным семьям врачей-инфекционистов, медсестер, младшего медперсонала областной больницы №2 советом общественного согласия АНК при поддержке руководителей фермерских хозяйств региона Айтжана Абишева и Амангельды Кабидуллина также была оказана помощь в виде продуктов питания.

Председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Зелимхан Зубариев в дни празднования Курбан айта раздал своим сельчанам десять баранов.

— Сегодня мы не можем быть простыми наблюдателями за тем, что происходит. Именно в таких ситуациях, когда люди теряют близких, лишились дохода, мир и согласие, проявление участия укрепляют любую семью, любое государство, — уверен председатель чечено-ингушского ЭКО. — В многонациональном обществе, как наш Казахстан, мы строим общество равных возможностей, а значит, и ответственность за свою страну должны нести вместе, помогать и поддерживать друг друга. Это ли не главная миссия АНК?

Еще один активный участник акции добра, председатель славянского объединения «Светоч» Раиса Биткова, тоже отметила, что любые благие дела и намерения объединяют людей.

— Нас много, и мы все одна страна, один народ. Быть полезным своей земле, где ты живешь, это долг и честь каждого казахстанца. Только вместе, всем миром мы сможем преодолеть и трудности, и болезни, — высказалась Р. Биткова. — Такие мероприятия еще раз доказывают мудрость и единство нашего народа.

Руководитель Дома дружбы Атырауской области Жанар Ильясова, комментируя акцию, организованную АНК, сказала, что страна сильна только тогда, когда народ един, особенно в эти трудные и непростые времена.

— В свое время председатель АНК Нурсултан Назарбаев говорил о новом казахстанском патриотизме, который объединяет все общество, независимо от этнических различий. И, как показало время, он работает, — отметила Ж. Ильясова. — Жители Атырау всегда отличались радушием, щедростью и готовностью помочь нуждающимся. И нынешняя ситуация в стране, связанная с пандемией, как лакмусовая бумага, ярко проявила патриотизм наших граждан. Миссия деятельности Ассамблеи народа Казахстана и состоит в укреплении духовно-культурной общности, обеспечении гражданского мира и согласия.

Анжелика КИМ