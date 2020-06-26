Идеальный журналист

Каким должно быть идеальное образование для журналистов? Что помогает подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в средствах массовой информации? Например, в Атырауском государственном университете имени Халела Досмухамедова акцент в обучении будущих газетчиков и телевизионщиков сделали на практику в редакциях газет и телевидения, чтение лекций представителями СМИ. Однако без проблемных моментов тут не обходится.

В Атырауской области сегодня функционирует 41 СМИ, и 70-80% сотрудников этих изданий составляют выпускники кафедры журналистики местного университета. Подготовка кадров по специальности «журналистика» в этом вузе началась в 2001 году. С 2016 года кафедру возглавила кандидат филологических наук, профессор, академик международной Евразийской академии телевидения и радио Маншук МУКАШЕВА. Решением ученого совета университета в 2017 году кафедра журналистики стала работать как самостоятельная структура (ранее была в составе кафедры русской филологии). Ознакомившись с учебными программами, по которым шло обучение студентов, МаншукМукашева пришла к выводу о необходимости внесения в них кардинальных изменений с учетом предложений работодателей.

— Несомненно, большую роль в качественной подготовке кадров любой специальности играют образовательные программы. Поэтому нами были внесены изменения и дополнения в нашу программу обучения, — рассказывает Маншук Тынышкалиевна. — Раньше, согласно действующему плану, студенты кафедры за четыре года обучения всего два раза проходили производственную практику, тогда как во всех национальных и региональных вузах, где ведется подготовка кадров по данной специальности, студенты обязаны проходить практику ежегодно, после каждого курса. А на четвертом курсе — две практики: производственную и преддипломную. Все это должно способствовать улучшению журналистского мастерства будущих журналистов.

Требовалась новая конкурентоспособная образовательная программа, которая должна способствовать подготовке востребованных на рынке труда специалистов. Обучить таким навыкам и знаниям, которые делают журналиста успешным, разносторонним. Для внесения изменений в учебные программы данной специальности создали комиссию, в состав которой вошли работодатели — руководители СМИ региона, председатель Союза журналистов Атырауской области Алма Калусариева, студенты, выпускники кафедры. Изменения и дополнения вносились с учетом их мнений и пожеланий.

По словам М. Мукашевой, со стороны работодателей поступили предложения ввести в программу дисциплины по операторскому мастерству, цифровой фотожурналистике, а также созданию документальных фильмов. В свою очередь студенты горели желанием изучать такие дисциплины, как интернет-журналистика, спортивная журналистика.

В 2018 году была разработана новая образовательная программа «Журналистика и информация». Положительные отзывы на нее дали руководители ТОО «Қазақ газеттері», национальной Ассоциации телерадиовещателей РК, Союза журналистов Атырауской области, НИИ по исследованию проблем журналистики и другие.

Маншук Мукашева считает, что большую роль в подготовке квалифицированных кадров играют филиалы кафедр на производстве.

— Несмотря на то, что подготовка кадров велась почти около двадцати лет, для обучения будущих журналистов не привлекался ни один работодатель, не было открыто ни одного филиала кафедры, — поясняет М. Мукашева. — Поэтому в результате конструктивных переговоров с руководителями СМИ области нам удалось достичь желаемых результатов. Так, на сегодняшний день филиалы кафедры журналистики были открыты в ТОО «Атырау-Ақпарат», в состав которого входят областные газеты «Прикаспийская коммуна», «Атырау», семь районных газет, издательство, типография, и в областном филиале РТРК «Казахстан Атырау», в составе которого находятся семь районных корреспондентских пунктов областного телевидения. Кроме того, есть подразделения на независимом телеканале «Каспий ньюс», в Малой академии имени Нургисы Тлендиева, в школе имени Таумана Амандосова.

Впервые в Западном регионе в ТОО «Атырау-Ақпарат» была открыта медиа-школа, а в областном филиале РТРК «Казахстан-Атырау» — медиа-студия. Сегодня здесь проходят занятия, семинары, тренинги, мастер-классы для преподавателей и студентов кафедры журналистики.

Для чтения лекций студентам также приглашаются зарубежные ученые. В 2019-2020 учебном году курс лекций для студентов кафедры прочитали академик, вице-президент международной Евразийской академии телевидения и радио (РФ, Москва) КипрасМажейка, доктор PhD Локман Зор (Турция). Помимо этого, будущие журналисты проходили семестровое обучение в Астраханском государственном университете, в международном казахско-турецком университете имени Х.А. Яссауи.

Надо заметить, что ежегодно Палата предпринимателей Атамекенпроводит рейтинг образовательных программ. И в них ежегодно принимает участие кафедра журналистики АГУ.

— Мы стабильно находимся в первой десятке, — подчеркнула заведующая кафедрой журналистики университета имени ХалелаДосмухамедова Маншук Мукашева. — Но расслабляться нельзя и надо улучшать позиции.

На кафедре продолжат работу по усовершенствованию образовательной программы специальности и открытию филиалов кафедры.

— Если акимат области окажет содействие в решении данного вопроса, то была бы решена проблема с приглашением ведущих ученых, — надеется Маншук Мукашева. – Надеемся решить вопрос организации прохождения производственной практики наших студентов на республиканском телевидении и радио.

Сегодня многие республиканские СМИ не принимают на практику студентов из региональных вузов. На кафедре журналистики просят Министерство информации и общественного согласия помочь в решении этого вопроса, обязав крупные телеканалы принимать региональных студентов на практику.

Между тем, пандемия внесла свои корректировки в вузе, пришлось перестроить работу удаленно, а обучение — на дистанционные рельсы.

— Ректор университета Саламат Идрисов быстро организовал работу коллектива в это непростое для всех нас время. Для преподавателей в помощь предлагались семинары и тренинги в целях организации учебы в новых условиях, — сообщила МаншукМукашева. — Все студенты, которые не смогли выехать домой и остались в общежитии, были обеспечены компьютерами. Во время карантина коллектив вуза помогал им с продуктами. Ребята чувствовали постоянную поддержку и заботу университета.

Светлана НОВАК