Дорогая наша «Прикаспийка»

Предвестники «Прикаспийской коммуны» (Из истории печати Атырауской области)

Этот материал оказался большим сюрпризом для нас, «коммунаров», так как он внес уточнение в историю «Прикаспийской коммуны». И мы весьма признательны его автору, нашедшему редкие архивно-исторические сведения об истории местной печати, которые интересны и нам, журналистам, и постоянным читателям «ПК».

Как явствуют архивные документы, в 1917 году в Атырау, бывшем Гурьеве, газета на русском языке издавалась под названием «Гурьевский вестник». Редактором-издателем был В. Старцев. Газета была органом Временного правительства. Передо мной – копии некоторых из этих газет. Напечатаны они на разноцветной бумаге: белой, желтой, синей, серой. Из-за нехватки бумаги часто менялся формат газеты и периодичность ее издания. В конце октября 1917 года в нескольких номерах «Вестника» печаталось воззвание Гурьевского совдепа к гражданам. За подписью председателя исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов В.Тяжова в «Гурьевском вестнике» печатались сообщения о деятельности совдепа. На его страницах публиковались материалы о работе других демократических организаций. Однако большинство опубликованных в «Вестнике» материалов свидетельствует, что он не имел своего определенного направления. Почти две трети каждого номера заполнялись сенсационными заметками и объявлениями.

Вот некоторые материалы из этих газет.

«Гурьевский Вестник» — «Свобода печати» (выходит ежедневно)

Покушение на Ленина

«1 января Ленин только что отдыхал в Михайловском манеже, где он выступал на митинге перед отрядом социалистической армии, уезжающим на фронт. Автомобиль его был кем-то сзади обстрелян. Кузов автомобиля прострелен навылет и продырявлен в нескольких местах. Находившиеся в автомобиле не пострадали» («Гурьевский вестник», 1918 г., 27 января).

Письмо в редакцию

«Многоуважаемый гр-н редактор, не откажите напечатать следующую заметку:

«В № 167 «Гурьевского вестника» от 27 января с.г. напечатан ответ Совета старшин Общественного собрания на заметку под псевдонимом «Седой».

На вполне верные и справедливые слова гражданина «Седого» старшины Общественного собрания нашлись ответить только заведомо ложным освещением деятельности музыкально-драматического кружка. Кружок, во всяком случае, не замедлит дать должный ответ по этому поводу. Я же хочу только обратить общественное внимание на заключительные слова «ответа» старшин. Это выпад против личности руководителя кружка, личности, ничем не запятнанной в общественном деле. Если говорить о тех или иных чертах характера человека, то не думаю, чтобы каждый из нас взял на себя смелость сказать, что он совершенство. Но в вопросе выбора руководящего лица в той или другой области общественного дела следует, на мой взгляд, смотреть шире и глубже. Важен в этом отношении вопрос: как этот человек относится к общественным обязанностям, что выше ставит он – личные интересы или общественные? В этом-то отношении и не подлежит никакому сомнению личность руководителя кружка, на которого кивает Совет старшин клуба…» («Гурьевскийвестник», 1918 г., 30 января).

Объявления

«2 февраля в Общественном собрании будет дан спектакль, половина сбора от билетов поступит на нужды Гурьевскоговойскового мужского училища. Представлена будет комедия в трех действиях, сочинение Мясницкого «Как кур во щи». Цены по местам обыкновенные. Билеты следует получать в клубе у швейцара Бубновой. После спектакля — танцы. Режиссер: Ф.К. Васин. от. распор. И.С. Языковский» …» («Гурьевский вестник», 1918 г., 30 января).

«Ваша пролетарская газета …»

В начале января 1920 года части 25-ой дивизии Красной армии освободили Гурьев от белоказаков. В городе снова была установлена советская власть. Командование и политработники 25-ой дивизии с 11 января начали издавать «Красный Гурьевский вестник», который вскоре становится органом Гурьевского революционного комитета (ревкома), и выходит под названием «Трудовая правда». Он датирован 26 февраля 1920 года. Газета сразу же завоевала авторитет, об этом свидетельствуют сведения, опубликованные в газете о поступивших средствах в фонд газеты от трудящихся. Под заголовком «Укрепляйте пролетарскую печать» газета печатала письма своих читателей об их желании внести деньги на усиление и укрепление местной прессы. Только в №85 газета поместила сразу девять таких заметок: Раиса Хусаинова, Турихин, А. Кожухин, Свечников и другие внесли в фонд газеты по 1000 рублей.

Но не только своими трудовыми сбережениями помогали гурьевчане своей газете. Они активно выступали в печати, публикуя свои заметки, письма, стихотворения. Рабочие корреспонденты (рабкоры) пишут об успехах нефтяников Эмбы, рыбаков Каспия, критикуют бюрократов, спекулянтов.

Молодая Советская республика испытывала большую нужду в топливе. В.И. Ленин придавал огромное значение транспортировке нефти из Урало-Эмбинского района. Выступая на III Всероссийском съезде рабочих водного транспорта 15 марта 1920 года, Ленин говорил: «…Эмбинская промышленность в наших руках, а там от 10 до 14 млн пудов нефти сейчас имеется». В.И. Ленин потребовал от Реввоенсоветов Туркестанского и Кавказского фронтов мобилизовать воинские части и местное население на вывоз этой нефти. «Трудовая правда» в своих публикациях мобилизовывала всех нефтяников Эмбинского региона на выполнение этой задачи. Она писала об энтузиазме рабочих, занятых на вывозе нефти, бичевала виновников за задержку транспортировки топлива.

С июня 1920 года газета стала органом Гурьевскогоуездного комитета РКП и политотдела Гурьевскогоукрепучастка. Печаталась она на двух страницах в четыре колонки, на желтой бумаге низкого качества, выходила два раза в неделю. Первоначальный тираж составлял 300 экземпляров. Редактором-издателем был Федор Голованов. Газета оперативно и по-боевому откликалась на все проблемы города и края. Сообщалось о боях с остатками белоказачьих банд, создании в уезде волостных, станичных и аульных Советов депутатов. Печатались воззвания и обращения, призывы и лозунги партии, оперативные сводки с фронтов Гражданской войны, сообщения по Советской России, о победах на трудовом фронте, борьбе с разрухой, о делах красноармейцев частей Гурьевского укрепучастка по отгрузке промышленным центрам и фронтам нефти, рыбы, продуктов животноводства, трофейного артиллерийского имущества.

Вот некоторые газетные материалы.

«Красный Гурьевский вестник»

(издание секретариата Реввоенсовета N армии)

Взятие Прорвы

«При взятии Прорвы (5-7 февраля) красными войсками был взят в плен Прорвинский гарнизон белогвардейцев, штаб бывшего Уральского фронта в полном составе во главе с помощником войскового атамана, генералом Мартыновым. Кроме того, захвачены казначейство бывшей Уральской армии с наличностью в 50 000 000 рублей донскими кредитными знаками, около трех пудов серебра, ящик с георгиевскими крестами, шесть пулеметов, винтовки, шашки, вьючная радиостанция и много другого носимого имущества».

Борьба с холодом

«9 февраля начала функционировать в городе Чрезвычайная комиссия по топливу (Чрезкомтоп). Комиссия помещается в отделе топлива при Совнархозе (бывшее общество «Урал»). Постановлением комиссии населению Гурьева разрешено с 9 по 23 февраля производить самостоятельную заготовку камыша. За камыш, доставляемый на склады через комтоп, установлена следующая расценка: за каждый доставленный пучок камыша уплачивается 4 рубля, за каждые 1000 доставленных пучков выдается премия – 25 фунтов муки и 1/4 фунта чаю по твердым ценам» («Красный Гурьевскийвестник», 1920 г., 25 февраля).

«Трудовая правда» вместе с властью активно призывала к коренному изменению жизни, искала себе кадры и помощников в лице корреспондентов с мест. В № 26 за 4 июля 1920 года звучит призыв: «Товарищи рабочие! Товарищи красноармейцы и трудовые казаки! «Трудоваяправда» — ваша пролетарская газета. В ней должна отражаться ваша жизнь, ваши горести и печали, ваши радость и борьба за новую жизнь. Прошло то время, когда все газеты были в руках буржуазии… когда каждая строчка в них была ядом, пропитывающим вашу душу, ваше сознание. Теперь вы – хозяева, вы – творцы. На страницах нашей газеты вы должны видеть самих себя, свою жизнь. Пишите же о ней, сообщайте о своих думах, стремлениях и желаниях, пишите о том, как вы живете, что делается в ваших организациях. Пишите статьи, заходите сами… Помните: ваша газета – ваша жизнь!»

Большую роль сыграла «Трудовая правда» в восстановительный для народного хозяйства и страны период. В годы Гражданской войны нефтяное хозяйство Эмбы было разрушено: разбиты мастерские, искорежены нефтепроводы, все это надо было восстанавливать. О том, как это делалось, писала газета.

Заявление нефтеработников заводов Ракуши о готовности защищать советскую власть

«До нас доходят слухи, что заклятый враг трудового народа, подпольная гидра контрреволюции, начинает поднимать голову в Гурьевском уезде (речь идет о контрреволюционных бандах Киселева, проводивших налеты на села, деревни, нефтепромыслы и город Гурьев – прим. авт.). Мы, рабочие ракушинских нефтеперегонных заводов, заявляем, что добытой трудовым народом власти мы никому не отдадим и всех противников советской власти своими руками задушим.

Смерть врагам трудового народа! Да здравствует советская власть! Да ее пламя раскинется по всему миру!

Подтянись, чтобы оправдать выборное доверие рабочих!»

(«Трудовая правда», 1921 г., 23 апреля).

Кылышбай СУНДЕТУЛЫ,

декан историко-филологического факультета АГУ имени Х. Досмухамедова, кандидат исторических наук

(Продолжение следует)

Подготовила Любовь МОНАСТЫРСКАЯ