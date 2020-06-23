Дорогая наша «Прикаспийка»

Время проходит, но интерес читателей к «Прикаспийской коммуне» сохраняется. У нас очень много друзей. И сегодня мы хотим предложить вниманию читателей письма, присланные в редакцию к прежним нашим юбилеям и отмеченные на конкурсах авторских писем. И начинаем с материала Владимира Евстифеева, которого, к глубочайшему сожалению, нет сегодня с нами. Увлеченность, влюбленность в жизнь, готовность поделиться своими познаниями об истории города всегда отличали Владимира Александровича Евстифеева. Из его небольших рассказов наши читатели узнавали о военном лихолетье, развитии города, промышленности. Не так долго он возглавлял областное общество инвалидов, но успел сделать очень многое для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Подборку читательских отзывов мы открываем его материалом, присланным в 2010 году к нашему 90-летию.

НАША ГАЗЕТА С ГОДАМИ СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

Как неумолимо и скоротечно время! Вот, кажется, совсем недавно отмечали 80-летие, а на горизонте новая дата — 90 лет со дня основания газеты «Прикаспийская коммуна», которая родилась в грозные годы Гражданской войны и стала для нашей области рупором, рассказывающим читателям о событиях и жизни области. Она стала важнейшим оружием политической борьбы, одним из основных средств массовой информации и пропаганды. Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей. В Венеции в XVI веке за сводку платили мелкую монету — «dassetta», отсюда и название. В России первая печатная газета «Ведомость» Петра Первого вышла в 1702 году. В Советском Союзе выходило 8019 разных газет, тиражом 174 млн экземпляров на 55 языках.

90 лет — много это или мало? О человеке, прожившем столько, говорят как о мудром и познавшем жизнь. А что можно сказать о нашей «Прикаспийской коммуне» в канун ее 90-летия?

Наша газета — чем больше ей лет, тем она становится моложе, краше, объемнее, интереснее по содержанию, привлекает обилием тем, на которые пишут журналисты. А каким за последнее время стал дизайн, т.е. оформление! Это невозможно не отметить. Чувствуется, что над газетой упорно, с душой, работает сложившийся коллектив. Я с газетой подружился в далеком 1948 году, когда Гурьев захлестнула футбольная эйфория. И мы, подростки, все спортивные новости, в том числе и футбольные, узнавали из нашей газеты. С того времени моя семья жизнь без «Прикаспийской коммуны» не представляет. Газета была самой доступной по цене — один экземпляр стоил 2 копейки, и выходила она шесть раз в неделю. По сравнению с ней, другие газеты были дороже: «Труд» стоил 3 копейки, газета «Правда» — 5 копеек.

А в честь 50-летнего юбилея она была удостоена правительственной награды — ордена «Знак Почета». Все свои 90 лет она является умным и хорошим другом для своих читателей. И даже в трудные времена распада Союза, перестройки газета выстояла, не потеряв своего достоинства. Не растерялась и упорно продолжает нести своим читателям информацию и, тем самым, помогает нам и делом, и советом. Она не занимается показухой, не ищет дешевого популизма, не гоняется за информацией сомнительного характера, а сохраняет свое лицо.

А лицо газеты «Прикаспийская коммуна» — светлое и мудрое, спокойное и рассудительное. У нашей газеты — непререкаемый авторитет. Говоря так, я имею в виду, прежде всего, ее штатных сотрудников, посвятивших свою жизнь журналистике. Это они сделали и делают сейчас газету такой уважаемой и любимой ее почитателями, ищут факты, анализируют, обобщают, тщательно отбирая для газетной полосы именно то, что волнует все общество. А так работать могут только по-настоящему одаренные люди. В момент моего знакомства с газетой ее возглавлял Сергей Васильевич Вернов, бывший собственный корреспондент газеты «Правда». Он был человеком строгой партийной дисциплины, политически грамотный, умелый руководитель. Костяк коллектива составляли те, кто прошел войну, и теперь горел желанием работать на мирной ниве. Таким был недавний солдат, работавший в пос. Доссор в районной газете, Иван Петрович Свербихин, впоследствии ставший главным редактором газеты. Здесь трудились вернувшиеся с фронта Василий Петрович Кириличев, Василий Никитович Белунин.

После окончания КазГУ в редакции стали работать молодые журналисты — И.Н. Свидин, З.Н. Клятышева (ставшая затем Свидиной), М. Богословская. В то же время в газету пришел агроном А. Чернавцев, юристы А. Аллояров, В. Мельников. Здесь же работали М. Албин, П. Мирошхин, Н. Потоцкий, фотокорреспондент Василий Сикора. После ухода на заслуженный отдых И. Свербихина редакцию возглавил И.Н. Свидин. С ним вместе работали такие журналисты, как В. Арзамасцев, Ф. Перов, Г. Шайкин, фотокорресподент Б.А. Матвеев. В этот период в газете стали появляться новые рубрики, она стала особенно интересной. После И.Н. Свидина газету возглавил Федор Николаевич Перов, знаток и любитель природы родного края, о которой часто рассказывал в своих публикациях. А вот с приходом главным редактором Любови Михайловны Монастырской газета обрела новое лицо. Изменился формат, улучшилась печать, фотографии стали объемными. Этому помогла компьютерная верстка. Появились новые рубрики для всех возрастов читателей. Для самых маленьких — «Почемучка». Жаль, что после ухода из жизни художника Ю. Ульченкова эта страничка редко стала выходить.

Всегда интересны материалы в рубрике «Диалог», в которой любой читатель может выразить свою точку зрения. Молодых привлекает рубрика «Подружка», ведущей которой является Н.Н. Шильман. Много интересного можно почерпнуть из статей В. Сутягина, Т.Ф. Максимихиной. Наталия Уразгалиевазаинтересованно и обстоятельно пишет о социальной сфере, о жизни людей с ограниченными возможностями, интересны статьи по юриспруденции Светланы Новак, жизнь села освещает ШынарТекеева. О жизни медиков и учителей регулярно пишет Регина Валишева, о спорте — Н.Н. Потоцкий. Нельзя не отметить титанический труд фотокорреспондентов Олега Игоревича Свидина и Амангельды Мутигуллина. Своими фоторепортажами они рассказывают и показывают величие нашего города, это мастера своего дела. Продолжает заниматься журналистикой Любовь Монастырская, являясь заместителем главного редактора газеты В.М. Шигаева. В каждом номере газеты можно найти её интересные материалы: очерки, интервью, размышления. Из ее корреспонденций мы узнаем о великих людях Прикаспия, об их трудовых подвигах.

В моем архиве хранятся многие номера «Прикаспийской коммуны» разных лет. И в них заметки о членах моей семьи, моего коллектива. Вот газета 1966 года, где на первой полосе фотокорреспонденция В. Сикоры о бригаде слесарей-монтажников В. Евстифеева. Тогда мы работали на строительстве цеха 152 химзавода. «Прикаспийская коммуна» от 17 ноября 1983 года пишет о здравоохранении нашей области. И здесь помещена фотография Р.Фаткулина, где запечатлены старшая медсестра прививочного кабинета детской консультации Н. Евстифеева и фельдшер железнодорожной больницы Ш. Кокалова.

А вот номер газеты от 29 марта 1975 года. Очень трудно читать из-за низкого качества печати, буквы прыгают. Здесь идет речь о выборах в областной Совет депутатов трудящихся. На одной из страниц – репортаж З. Николаевой (псевдоним Зой Николаевны Свидиной) об открытии драматического театра и фото Б. Матвеева, В. Карпова.

В газете за 8 декабря 1978 года интересный рассказ об ударном труде бригады слесарей-монтажников Рафаэля Абдулова, монтирующих коксовую установку на ГНПЗ.

Газета от 25 октября 1997 года — это вообще исторический документ. Здесь публикуется Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Казахстан-2030» — программа и путь казахстанцев к процветанию нашей страны. В этом мы и убеждаемся в настоящее время: мы живем без войны и катаклизмов, всем необходимым обеспечены, и это благодаря мудрой политике нашего Президента и его представителей на местах. И каждый номер «Прикаспийской коммуны» полностью подтверждает мои слова. И, слава богу, что наша газета в свои 90 не стала «дряхлой старушкой». Она избежала этого благодаря большой самоотдаче всего коллектива редакции под руководством В.М. Шигаева, председателя КГП «Атырау-Акпарат» Э.Т. Жумагазиева. Сейчас газета печатает информации из самых отдаленных поселков и аулов нашей области. Для нее нет закрытых тем. Кроме публикаций журналистов, в газете можно встретить материалы известных ученых, таких как М. Диаров, Н. Надиров, краеведа В. Афанасьева, историка Б. Карашина, знатока морского лова К. Кулагина, археолога Ю. Пастухова. В газете публикуются статьи акимов, предпринимателей, руководителей крупных предприятий и горожан, которым не безразлична судьба и жизнь нашего города, области. Да и автор этой заметки не раз публиковал свои статьи в газете.

Накануне замечательного юбилея газеты хочу пожелать коллективу редакции газеты «Прикаспийская коммуна» крепкого здоровья, успехов в творческом труде, благополучия, объективных статей, мирного неба и долгих-долгих лет творческой жизни!

С праздником вас, коммунары!

Владимир ЕВСТИФЕЕВ,

читатель и почитатель «ПК» с 1948 года (2010 г.)

Подготовила Любовь МОНАСТЫРСКАЯ

(Продолжение следует)