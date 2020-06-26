Алибек ТАТАНОВ: «Наша цель – газета в каждом доме»

У «Прикаспийской коммуны» появятся новые приложения. В областном центре откроются кафе-киоски под логотипом «ПК», где можно почитать нашу газету или художественную литературу. В честь 100-летия нашего издания намечен выпуск книги об истории «ПК» и альманаха из газетной рубрики «Старый город». Обо всем этом – в беседе с директором ТОО «Атырау-Акпарат» Алибеком Татановым.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО НА КАМНЕ…

— Алибек Жартаевич, начну с главного на сегодня вопроса, волнующего читателей и журналистов: есть ли будущее у газеты?

— Есть. Просто теперь наступило время креативных журналистов. Вообще-то, журналистика появилась еще тогда, когда человечество стало писать на камне знаки, иероглифы. И от камня до линотипа проходил первый этап журналистики. Теперь пришло время современного журналиста. Журналистика – это литература, реальность, факты, люди. Но точного определения никто дать не может, поскольку каждый эксперт в этой области по-своему трактует термин «журналистика». Журналистика – это рассказы о людях или материалы информационного или публицистического характера, лирика, поэзия. Все это в совокупности и есть журналистика. Но сегодня беда в том, что никто нового жанра не придумал. Пишут заметку, корреспонденцию. И думают: все, я — журналист. А ведь нужно подать материал так, чтобы потом произвести впечатление.

ОПЫТ С ВОЛОДЕЙ УЛЬЯНОВЫМ

Приведу пример из личного опыта, когда я работал на телевидении в 1990-х. Нашему коллективу дали задание снять документальный фильм к юбилею Ленина для всесоюзного конкурса телевидения, который пройдет в Минске. И поставили задачу – занять призовое место. Мы тогда подумали – как можно нам, журналистам из областного центра Казахстана, тягаться с профессионалами из Питера, Москвы? Но мы заняли второе место! Содержание нашего фильма следующее: в шесть утра мы стоим на перроне местного железнодорожного вокзала. Пришел поезд, из шестого вагона выходят разные пассажиры, и мы у молодых людей спрашиваем: вам сколько лет? Двадцать четыре? Нет, вы не подходите. Еще одного спрашиваем – а тому 26 лет. Нет, опять не подходит. Зритель удивляется – кого же ищут? Тут выходит из вагона 25-летний пассажир, и мы интересуемся у него: если ему дадут возможность возглавить страну, что бы он сделал, чтобы перевернуть общество? Казалось бы, что он может ответить спозаранку? Вот такие блиц-интервью. Затем журналист поясняет телезрителям, почему мы в шесть часов утра, находясь у шестого вагона, задаем этот вопрос 25-летним? Да потому что в 1895 году в Женеву из Санкт-Петербурга пришел поезд в шесть часов утра и из шестого вагона вышел молодой кудрявый человек, который захотел превратить империалистическую Россию в большую и мощную державу с другим политическим строем. И ему это удалось. Это был Владимир Ильич Ульянов. Вот такой креатив. Я это к тому, чтобы журналисты постоянно что-то придумывали. Сегодня без этого нельзя.

КОФЕ С «ПРИКАСПИЙКОЙ»

— С креативом понятно, будем стараться. А что делать с тиражом? Мы ведь видим, что читатели уходят в интернет-порталы…

— Да, тиражи сейчас не растут. Но в Америке в одно время тиражи газет резко упали. А сейчас опять повышаются! В Европе — то же самое. Есть старые и консервативные англичане, которые утром пьют кофе и читают газету. Но их вытесняют молодые, читающие СМИ в режиме «онлайн». Интернет-журналистика, безусловно, теперь будет впереди. Но надо найти такой жанровый путь, который бы привлек читателя, и чтобы он ждал газету с настоящим запахом типографской краски. И мы будем подтягивать к этому своего читателя. Например, в Атырау скоро откроем киоски-кафе, куда заходишь, а в цене чая или кофе «сидит» наша «Прикаспийка». А что такое газета? Это — великие казахский и русский языки, это — основа языкознания, это — фольклорная речь, речь грамотная. Это все вы не в соцсетях увидите, а именно в газете, в традиционных СМИ. А если все время черпать информацию из соцсетей, из интернета, получится неграмотное население. Вот почему нужно читать газеты.

«ПК» С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Сегодня основная задача газеты – быть в каждом доме. И все издатели этот путь сейчас ищут. Что мы еще делаем для привлечения читателей газет? Будем издавать журналы – для детей, для семьи, для предпринимателей. Это будет издаваться в формате приложения к «ПК», а также другим газетам ТОО «Атырау-Акпарат». Для гостиниц, поездов, самолетов планируем издавать журнал «Добро пожаловать в Атырау!». Предстоит еще одна огромная работа – издание энциклопедии Атырауской области из пяти книг.

В рамках предстоящего 100-летия «Прикаспийки» готовится одноименная книга, а еще — альманах «Старый город».

Нами разработана стратегия развития медиа-холдинга «Атырау-Акпарат», и скоро она будет представлена руководству области. После ее утверждения – все или почти все будет по-новому.

— А лично Вы где новости узнаете?

— Я тоже есть в соцсетях, иногда узнаю новости там. Но мне лучше читается газета. Я ведь человек старой закалки. Очень люблю читать. Да и по должности надо. В день читаю одну книгу. Еженедельно должен три стихотворения выучить или партию в шахматы сыграть. А вы как думали? Что я за руководитель, если у меня нет широкого кругозора? Это ведь еще и интересно, и необходимо. И память отрабатывается. Всем советую. Это для начинающих коллег.

— Вы помните свою первую заметку?

— Конечно! Этот была публикация моей статьи в детском журнале «Балдырган», когда я учился во втором классе. Написал про своего козленка. Пришел гонорар – три рубля. Накупил конфет, с тех пор, почувствовав вкус гонорара, увлекся журналистикой (смеется).

ДОСЬЕ «ПК»

Алибек Жартаевич ТАТАНОВ родился в 1963 году. Начинал трудовой путь механизатором совхоза. Выпускник журфака КазГУ им. Кирова. Служил в рядах Советской Армии, работал собственным корреспондентом газеты «Советский солдат» ЦГВ в Чехословакии и газеты «Красная Звезда» Минобороны СССР.

С середины 1990-х занимал должность заместителя Председателя ЦК Союза молодежи Казахстана, работал секретарем Национального совета молодежных организаций Республики Казахстан. В 2000-2002 годах — председатель государственного медиа-холдинга «Атырау-Акпарат» — заместитель директора Атырауского филиала «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». Руководил филиалами телекомпаний «Казахстан» Жамбылской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской областей, был руководителем Астанинского филиала межгосударственной ТРК «Мир».

Награжден знаком «Почетный журналист Казахстана», пятью медалями, Почетной грамотой Первого Президента РК. Он — соавтор стотомника «Поэты и писатели Атырауской области», автор нескольких сборников стихов и очерков, соавтор ряда документальных телевизионных фильмов, лауреат премии Союза молодежи Казахстана и Всесоюзного конкурса телевизионных фильмов. Награжден нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» и медалью «Ерен еңбегі үшін» Почетной грамотой Президента РК, член партии «Nur Otan».

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН