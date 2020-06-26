Активная. Тактичная. Правильная

«Ваш заголовок никуда не годится! Придумайте пять разных!», «Вы только не обижайтесь, но я буду вас сильно править!»… Ох, как пришлось нелегко, когда меня, вчерашнюю студентку журфака, закрепили за таким мэтром атыраускойжурналистики, как Тамара Федоровна Максимихина. Поначалу она ставила на моих, как мне тогда казалось, шедеврах большой крест, т.е. все перечеркивала. И требовала подумать еще, как подать иначе, эффектнее.

СЕКРЕТЫ СЛУЖЕБНОГО КАБИНЕТА

В канун нашего профессионального праздника — Дня работников СМИ – и в преддверии столетия «Прикаспийской коммуны» очень хочется написать об этом легендарном журналисте, образцовом гражданине и просто обаятельной женщине. Поскольку юбилей и у Тамары Федоровны — ей исполняется 80 лет.

Мы сидели с ней в одном кабинете. И благодаря ей знакома со многими известными людьми нашей области. В середине «нулевых» наши постоянные авторы, как правило, сами приходили в редакцию. Один из частых гостей «ПК» — Катимулла Ризуанов, ныне возглавляющий областной совет ветеранов, а в те годы занимавший важный чиновничий пост.

— Тамара Федоровна! Здравствуйте! — так приветствовал ее, входя в наш кабинет, высокий и статный Катимулла Ризуанович. Тамара Федоровна, как всегда, вставала и не садилась до тех пор, пока не поговорит. Всегда приветливая, выдержанная. Но если дело касалось темы и содержания статьи, и автор не соглашался с правками Максимихиной, она терпеливо и настойчиво доказывала необходимость редактирования. И, как правило, убеждала автора.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Когда я пришла в редакцию, Тамара Федоровна возглавляла ключевой отдел — общественно-политической жизни. Другими словами, практически каждый номер газеты был зависим от нее. Более того, ей часто приходилось составлять поздравления с тем или иным праздником от имени руководства области. Я видела, как она ломала голову — как подать, с чего начать. А когда у нее это получалось, то заваривала чай и снимала стресс. Причем, чай пиластоя и непременно из блюдечка — никто больше в редакции так не делал.

А еще она всегда шла в ногу со временем. Старалась учиться у нас молодежному сленгу и не скрывала этого, вставляя в свои статьи «о’кей», «круто».

— Я люблю молодежь — с вами познаешь много нового! — говорила Тамара Федоровна, удивляя меня. Разве может известнейший журналист с громадным багажом интересных статей и жизненного опыта учиться у нас, вчерашних студентов?! Оказывается, может. И моя журналистская практика доказывает это.

РАЗГОВОРЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

В свое время Максимихина вела курсы по изучению государственного языка. Да, у нее в редакции шли уроки! Сама она говорила по-казахски с приятным акцентом.

— Жаннат Вахитовна, материал получился куш-ты! Сау-бол! — так, разделяя на слоги, Тамара Федоровна беседовала с тогдашнимзавсекретариатом АНК по Атырауской области Жаннат Асабаевой. К слову, тему Ассамблеи народа Казахстана Максимихинараскрывала просто замечательно!

Вообще, Тамара Максимихина также активно пропагандировала в «ПК» и казахский язык, подавая яркие примеры. Отлично получались ее статьи на темы духовности, религии, политических партий. К ней за советом всегда приходили как начинающие журналисты, так и мэтры. Кылышбай Сундетов из газеты «Атырау», например, или Лиза Сейтимова из этого же издания. Тамара Федоровна проникновенно писала о судьбах людских. Однажды написала про многодетную семью, которую власти обошли стороной — ни медали многодетной матери не вручили, ни законной квартиры не дали. А после публикации ее статьи семья получила все, и мы радовались всей редакцией. И таких примеров много.

ДИТЯ ВОЙНЫ

А ведь сама наша героиня родилась за год до начала Великой Отечественной войны. Тамара Федоровна мало что помнит, единственное — в ее память врезался момент, как их везли по Ладожскому озеру. Да, Тамара Максимихина — дитя войны. Она всегда говорила, что дата ее рождения — неточная, и в годы военного лихолетья у многих ребятишек были проблемы с документами. Даты рождения записывались из первых уст, приблизительно…

В последние годы она живет вместе с дочерями в российском Ставропольском крае. Подрастают правнуки, и наша коллега посвящает себя им. По-прежнему активна, комментируя в соцсетяхполитические события, происходящие в мире. Выходит на связь и с нами, коммунарами. Поэтому в наступающий День работников СМИ хочется пожелать ей здоровья, счастья и творческой энергии!

P.S. Надеюсь, что Вы, Тамара Федоровна, крест на этом материале ставить не будете. С юбилейным днем рождения!

Надежда ШИЛЬМАН