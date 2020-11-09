Красота неписаная от Жании

Путь от уборщицы до бизнес-леди прошла Жания Шауменова из Махамбетского района. Она – инвалид III группы, еще в детстве у нее возникли проблемы со слухом. Два года назад Жания открыла бутик национальных сувениров и бижутерии.

Наша героиня почти всю жизнь работала техничкой в райсобесе Махамбетского района. Так что начинала она свой бизнес, можно сказать, с нуля. Однажды по инициативе ОО «Мүгедек әлемі» в район прибыли мастера рукоделия, чтобы обучить местных инвалидов изготавливать сувениры в национальном стиле. Жания решила не упускать возможность принять участие в мастер-классах от опытных прикладниц. На бесплатных уроках махамбетцев обучали создавать из войлока модные женские аксессуары с элементами национальных мотивов, сувениры, нарядные сумки, подставки для чайников и казанов. В группе Жания лучше и быстрее всех справлялась с заданиями, чему удивлялись даже профессионалы.

– В моем роду нет прикладников, швей, я и сама никогда этим не занималась. Пела, играла на домбре на школьных мероприятиях, но была далека от прикладного искусства. На мастер-классе я открыла в себе скрытые таланты. После десятидневного обучения приняла решение открыть свой бутик, – рассказывает Жания.

У нашей героини начались приятные хлопоты: днем она искала помещение для бизнеса, а вечерами вязала сувениры, гобелены, создавала современную бижутерию, клатчи, бойтумары для своего будущего магазина. Защитив свой проект перед представителями компании «Тенгизшевройл», ей удалось выиграть грант в размере 500 тысяч тенге. На эту сумму она приобрела швейную машинку, утюг, инструменты, ткани. В районном акимате ее начинание тоже поддержали, предоставив место в новом здании бизнес-инкубатора.

Жания уволилась с работы и начала жизнь с новой страницы. Вот уже два года ее товары востребованы в Махамбетском районе. Хозяйка бутика часто обновляет ассортимент, старается быть в тренде, не пропускает платные и бесплатные мастер-классы по рукоделию. Научилась шить даже құрақ корпе.

– Также на заказ готовлю бонбоньерки, дорожки на тұсау кесу, шкатулки на сырға салу. Их просто разбирают, – делится Жания. – В будущем хочу организовать бесплатный мастер-класс по прикладному искусству для детей-инвалидов.

Сама Жания Шауменова родом из Западно-Казахстанской области. В четыре года она заболела менингитом, из-за чего возникли проблемы со слухом. Жания окончила восемь классов, у нее нет высшего образования. А вскоре она вышла замуж за жителя Махамбетского района.

В будущем наша героиня хочет расширить свое дело, обеспечить работой других инвалидов.

Ляззат САЛИМОВА