Владельцам автомобилей, завезенных из стран ЕАЭС, необходимо будет оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

«К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, не являясь владельцами, они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что таких транспортных средств десятки тысяч.

«Я даю поручение Генеральной прокуратуре — дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

«Такие автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобилей на постоянный учет, либо вывести его из страны, либо осуществить иные, незапрещенное законодательством меры», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.