Усилить контроль за ценами поручил Махамбет Досмухамбетов

Увеличить число торговых площадок для реализации социально значимых продуктов и усилить контроль за ценами на продукты питания поручил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на отчетной встрече перед населением.

«Эти меры должны помочь стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Для обеспечения населения мясной продукцией необходимо проводить работу по увеличению поголовья скота, а также по созданию откормочных площадок с развитой инфраструктурой. Увеличение объемов посевных площадей и строительство овощехранилищ – вопросы, не требующие отлагательств», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Аким области поручил областному управлению сельского хозяйства и акимам районов взять эти поручения на контроль.

Глава региона проинформировал, что с каждым годом в регионе идет рост производства продуктов местного сельского хозяйства, поголовья скота. В целях поддержки местных сельхозпроизводителей в прошлом году просубсидировано 370 крестьянских хозяйств.

Аким области отметил важность наполнения внутреннего рынка товарами местных сельхозпроизводителей.

«Именно так мы сможем стабилизировать цены. Это важно. Эту тему я поднимал и на недавней встрече с предпринимателями региона. Мы, в свою очередь, готовы оказывать всемерную поддержку развитию малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.