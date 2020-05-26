Стало известно, при каких обстоятельствах откроют рынки в Атырау

Рынки в Атырау откроют только при стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев.

— По рекомендации Всемирной организации здравоохранения определены критерии по коронавирусной инфекции. Если заболевание превышает 7-процентный порог, это считается сложной по эпидситуации. Если в течение недели количество инфицированных будет стабильно на низком уровне, то дополнительно будут рассмотрены меры по ослаблению карантинных мер, — сказал Амантай Жумагалиев.