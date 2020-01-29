Рабочая поездка Бауыржана Байбека по региону

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в первый день рабочей поездки в Атыраускую область побывал в отдаленных от областного центра населенных пунктов Макатского и Жылыойского районов. Так, в посёлке Доссор Бауыржан Байбек встретился с жителями микрорайона «Бирлик». Ранее в местных СМИ неоднократно поднимался вопрос о необходимости строительства здесь пешеходного моста через железнодорожные пути.

«Жилой массив расположен преимущественно на одной стороне, а социальные объекты, в том числе 2 школы и детский сад, на другой. Рассмотрел на месте данный вопрос. Поднимаются жителями и другие актуальные проблемы, связанные с ремонтом дорожной и инженерной инфраструктуры. Решение озвученных вопросов взято на контроль партии. Что касается пешеходного моста, то, по информации руководства региона, он будет построен не позднее середины следующего года. Конкретные результаты будут представлены общественности», — написал Бауыржан Байбек в своём Instagram. В ходе поездки первый зампред «Nur Otan» встретился с членами одной из крупнейших первичных партийных организаций Атырауской области, работающей на базе предприятия «Доссормунайгаз». По словам работников, актуальным в регионе остается вопрос трудоустройства и конкуренции с иностранными рабочими.