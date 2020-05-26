Махамбет Досмухамбетов: Тенгиз не закрывают, людей не уволят

Тенгизскок месторождение не закрывают, людей не уволят.Об этом заявил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на онлайн брифинге в Региональной службе коммуникаций.

«На Тенгизском месторождении, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, продолжаются дезинфекционные работы. Демобилизация работников ТШО и подрядных организаций необходима для безопасности людей. Это позволяет остановить дальнейшего нераспространение вируса. Ситуация стабилизируется. Сейчас не стоит вопрос о остановке работ на Тенгизском месторождении, а значит люди без работы не останутся,- сказал Махамбет Досмухамбетов.

Напомним, на данный момент с Тенгизского месторождения были демобилизованы более 18 тысяч рабочих и специалистов. Все они не были задействованы в прямой производственной деятельности ТШО.