Махамбет Досмухамбетов: строительство жилья в регионе продолжится

В Атырауской области продолжается масштабное строительство жилья. Об этом на отчетном собрании перед населением по итогам 2019 года и планах на 2020 год сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.



В 2019 году в области было построено 7 146 квартир общей площадью 933,7 тыс. кв. м. По программе «Нұрлы жер» с прошлого года ведется строительство 77 многоэтажных жилых домов на более чем 5,5 тыс. квартир. Из них на сегодняшний день в эксплуатацию сдан 31 жилой дом.



«В текущем году планируется сдать в эксплуатацию 16 домов арендного жилья. На сегодняшний день по области в очереди на получение квартир из государственного жилищного фонда стоят 28 301 человек. В прошлом году из этого списка получили жилье 470 человек», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона затронул проблему с аварийными и ветхими домами, которых на данный момент в области насчитывается 87. В Атырау – 79 домов, остальные – в Макатском, Жылыойском и Курмангазинском районах. В 2019 году жители четырех аварийных общежитий были переселены в новые дома, расположенные в микрорайонах Жулдыз и Береке. Переселение будет продолжено.