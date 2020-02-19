Махамбет Досмухамбетов: Рыбная отрасль – в приоритете

Власть

На отчетной встрече с населением аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уделил особое внимание развитию рыбного хозяйства и борьбе с браконьерством.
В прошлом году региону была выделена квота на вылов 15 464 тонн рыбы. Квота была освоен на 84,7%.
Махамбет Досмухамбетов поручил управлению рыбного хозяйства разработать план реанимации этого сектора экономики. В этой работе немаловажную роль играет борьба с браконьерством. Эту задачу поставил и Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.     
«В 2019 году по фактам браконьерства было заведено порядка 1 500 административных и уголовных дел. 287 человек через суд были привлечены к ответственности», – сообщил аким области.

 Напомнив, что  в 2019 году в Урал было выпущено 7,5 млн мальков рыбы осетровых пород. Работа осетроводных  заводов помогает сохранить популяцию исчезающей   породы рыбы.

Administrator

Related Posts

19 февраля 2020 0

Усилить контроль за ценами поручил Махамбет Досмухамбетов

19 февраля 2020 0

Какие школы отремонтируют и где построят новые

19 февраля 2020 0

Махамбет Досмухамбетов: Дноуглубительные работы на реках Урал и Кигач продолжатся

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *