Махамбет Досмухамбетов: Рыбная отрасль – в приоритете

На отчетной встрече с населением аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов уделил особое внимание развитию рыбного хозяйства и борьбе с браконьерством.

В прошлом году региону была выделена квота на вылов 15 464 тонн рыбы. Квота была освоен на 84,7%.

Махамбет Досмухамбетов поручил управлению рыбного хозяйства разработать план реанимации этого сектора экономики. В этой работе немаловажную роль играет борьба с браконьерством. Эту задачу поставил и Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана.

«В 2019 году по фактам браконьерства было заведено порядка 1 500 административных и уголовных дел. 287 человек через суд были привлечены к ответственности», – сообщил аким области.

Напомнив, что в 2019 году в Урал было выпущено 7,5 млн мальков рыбы осетровых пород. Работа осетроводных заводов помогает сохранить популяцию исчезающей породы рыбы.