Карантин в Атырау продлят до 8 июня. Правда, есть нюанс

В социальных сетях распространяется скрин постановления Главного санитарного врача области. В нем говорится, что главный санврач продлевает действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау до 07.00 часов 8 июня 2020 года. Естественно, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы связались с Оперативным штабом. Там не стали отрицать подлинность документа, пояснив, что такое предложение только обсуждается. Скорее всего, продление карантина будет зависеть от того, сколько инфицированных зарегистрируют до 24 мая. Так что следим за развитием ситуации.

Виктор Сутягин