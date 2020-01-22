Где побывал Махамбет Досмухамбетов находясь в Жылыойском районе

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов совершил объезд строительных площадок в районе, ознакомился с работойразличных социальных объектов.

Глава региона ознакомился с ходом строительства спорткомплексов в селах Косшагыл и Тургызба, посетил врачебную амбулаторию на 25 мест в Жана Каратоне. Строительство корпуса (дополнительно к старому зданию) в основном завершено. После выполнения отделочных работ внутри здания оно будет сдано в эксплуатацию.



Затем Махамбет Досмухамбетов ознакомился с работой школ, детских садов и других коммунальных учреждений района. Побывал на строительной площадке нового микрорайона «Атырау» в районном центре, в строящемся здании нового железнодорожного вокзала на 500 мест. Строительные работы здесь завершены на 80%. После сдачи в эксплуатацию, возможно, появятся новые направления для пассажирских поездов.