Два убийства в одном районе расследуют в Атырауской области.

Как сообщил руководитель пресс-службы Атырауского областного суда Боранбай Галиев, в выходные дни первое убийство произошло в поселке Доссор Макатского района. Где во время конфликта между двумя молодыми мужчинами один из участников спора ударил оппонента ножом. Удар был смертельным. Второй аналогичный случай произошел в самом райцентре – поселке Макат. Где также один из участников конфликта ударил мужчину ножом.

«Макатский районный суд санкционировал арест обоих подозреваемых в убийстве», — сообщил Б. Галиев.

Органы полиции проводят расследование обстоятельств убийства двух мужчин.

Виктор Бакурский