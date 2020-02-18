200 тыс. тенге отсудила горожанка за комментарий в Фейсбуке

Атырауская девушка с инвалидностью Гульназ Космурзиева отсудила у жителя Нур-Султана 200 тысяч тенге за некорректный комментарий в Фейсбуке под ее постом.

-Абсолютно незнакомый мне житель столицы Аскар Жандарбеков оставил унизительный комментарий к моему посту, оскорбив меня… У меня реально был шок, насколько человек может опуститься, чтобы унижать человека на инвалидной коляске,- рассказывает Гульназ.

Гульназ подала в суд иск, хотя многие отговаривали, типа, ничего не добьешься. В понедельник в Атырау состоялось последнее заседание суда, где решение о штрафе в 200 тысяч тенге оставили в силе.

Изначально я оценила моральный ущерб в 800 тысяч тенге, но житель столицы привел в суд сына, жаловался, что зарплата маленькая, машина старенькая, платит алименты и т.д. Но эти обстоятельства не помешали ему унижать человека в инвалидной коляске! У нас за оскорбление не сажают, если бы было более суровое наказание, то я бы добилась заключения его на несколько месяцев, чтобы другим было неповадно. В итоге я подписала мировую, и он заплатил 200 тысяч тенге, — сообщила Гульназ Космурзиева.



Алма ТУРГАНОВА