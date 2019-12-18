За что мы любим хоккей?

Если командные виды спорта сравнивать с фильмами, для меня хоккей с шайбой – триллер. Поэтому, несмотря на холодные декорации, хоккей – самый горячий вид спорта. После трех периодов по 20 минут в хоккейном матче, футбол с его двумя таймами по 45 минут кажется затянутым, а футболисты — неповоротливыми. Хоккей держит в напряжении каждую секунду. Хоккей – это фантастическая сила, скорость и непредсказуемость результата. Хоккей – это уроки мужества и патриотизма. Громко сказано? Как знать, как знать…

…Февральский вечер 1976 года. Перед телевизором замерло все 260-миллионное население СССР, занимающего одну шестую часть суши на Земле. Шутка ли — хоккейный финал Олимпийских игр в Инсбруке, где советская сборная встречается с непримиримым соперником – командой Чехословакии! Перед голубым экраном замер и я, девятилетний школьник. После первого периода соперники вели со счетом 2:0. Во втором отрезке советские хоккеисты остались в меньшинстве — втроем против пятерых. На целых две минуты! Тройка защищающихся героически отстояла свои ворота. Оказавшись в полном составе, окрыленная сборная СССР обрушила на соперника всю свою мощь: Владимир Шадрин и Владимир Петров забили по шайбе и сравняли счет. Но за восемь минут до конца третьего периода начинается настоящий триллер: в ворота Третьяка влетает третья шайба, и Чехословакия опять вырывается вперед — 3:2. Однако за четыре минуты до конца встречи Александр Якушев сравнял счет, а в самой концовке встречи легендарный Харламов своим фирменным кистевым броском забил победный гол. Нашему ликованию в те минуты не было предела! А с каким настроением вышло на работу население Советского Союза!

После этой игры тысячи советских мальчишек ринулись записываться в хоккейные секции. Правда, никто тогда и представить не мог, что через 15 лет СССР распадется на 15 независимых республик. А еще через 25 лет хоккейная сборная суверенного Казахстана будет биться лишь за путевку в мировую элиту. Зато мы преуспеем в отечественных хоккеистах-тафгаях, самый юный из которых – Дамир Рыспаев — способен отметелить полкоманды соперника, а другую половину загнать вместе с тренером в раздевалку.

Так за что же я люблю этот вид спорта? За голы, забитые после красивой комбинации. Люблю видеть, как молодой игрок совершенствует свое мастерство и раскрывается на льду. Люблю наблюдать радость хоккеистов после забитых шайб или отданных передач. Люблю непредсказуемость команды «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге, а именно – ее способность победить фаворита, но неожиданно получить оплеуху от явного аутсайдера. И верю, что и в рядах столичного «Барыса», и в стане атырауского «Бейбарыса» растут отечественные мастера хет-трика, генералы обороны, гении финтов и передач.

Кто сказал, что Казахстан – нехоккейная страна? Да отрежут лгуну его гнусный язык! И до встречи на майском ЧМ-2020 в Швейцарии!

Болат АБУОВ