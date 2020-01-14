Театр абсурда

Как обыватель думающий, считаю, что оценивать лишний раз так называемую «горбачевскую перестройку», провозглашенную 35 лет назад, не имеет смысла. Ибо сама жизнь уже тогда показала весь абсурд содеянного «верхами» во второй половине 80-х. То, что я расскажу, молодые читатели воспримут как несуразность и полный бред. Но ведь и мы, простые граждане СССР, поражались происходящим вокруг переменам, напоминающим многоактную комедию-фарс.

Кто-то из вас может упрекнуть меня в чересчур легкомысленном изложении масштабных перемен в истории сверхдержавы. И будет прав. Но дело в том, что всемирно-историческое значение понятия «perestroika» до сих пор не прописано в нынешних учебниках истории. Зато ее последствия для огромной страны общеизвестны. Напомню, что же послужило предпосылкой прихода к власти Горбачева.

Недовольный ропот населения раздавался еще в брежневские времена, когда социальная несправедливость, создание верхушкой КПСС касты неприкасаемых, двойная мораль, взяточничество цвели пышным цветом. Низкое качество и дефицит товаров порождали в людях букет пороков: делячество, махинации, подлоги, аферы, обвесы, воровство — всем хотелось жить лучше.

И пришел Михаил Горбачев с курсом на гласность, новое мышление, социализм с человеческим лицом и борьбу с пьянством. С перестройкой, одним словом. Начало было славным: простой народ поверил и всерьез заговорил о честности и социальной справедливости. Но вскоре сам оказался и зрителем, и массовиком Большого Театра Абсурда, где главный герой, генсек Горбачев…

…призывал к гласности и новому мышлению. На деле наше великое и местами замистифицированное прошлое оказалось совсем непознаваемым. А общечеловеческие ценности были размыты.

…боролся с пьянством, обязав устраивать массовые безалкогольные свадьбы.

Фарс заключался в том, что почетные сваты, запершись в отдельном кабинете, напивались так, что заводили дискуссию на тему «Есть ли жизнь после свадьбы?». Не зря Горбачева прозвали в народе «минеральным секретарем»…

…объявил, что СССР должен стать законодателем моды в мировом автомобилестроении. Уж лучше вернуться в космос…

…пытался насытить мясом всю страну. Между прочим, назначенец Горбачева, ныне покойный Геннадий Колбин, возглавивший тогда нашу республику, с высокой трибуны советовал казахстанцам регулярно отстреливать перелетных гусей и уток. Однако!

…стал антигероем, жестоко подавив выступление казахской молодежи в декабре 1986 года в Алматы. Позже аналогичные события произошли в других республиках Советского Союза. Кстати, за формулировку «проявление казахского национализма» г-н Горбачев так толком и не извинился.

«А что народ?» — спросите вы. А народ в массе своей как ни пытался возражать, но мало-помалу принимал «заскоки» генсека как данность, смирившись с тревожными обстоятельствами и приспосабливаясь к новой жизни. Думаю, в этом иррациональном ходе событий и заключалась разрушительная сущность перестройки. Есть возражения?

Болат АБУОВ