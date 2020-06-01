Воспитателям заплатили, но не всё…

С 1 июня все дошкольные учреждения приступили к приему детей, правда, только до 15 человек в одной группе. Это говорит о том, что все воспитатели без исключения приступили к работе.

Однако заработную плату за апрель и май многие из них не получили, лишь 42 500 тенге, выплаченные не по линии собеса, а бухгалтериейдошкольных учреждений.

— Воспитатели всех детсадов из других регионов получили полную заработную плату за апрель и май. Только нам не заплатили, — написала нам в редакцию один дошкольный педагог.

Как пояснила пресс-секретарь управления Амина Мухитова, данный вопрос отрабатывался довольно долго, около месяца. Варианты были разные, как и ситуации у дошкольных заведений.

— Дело в том, что детские сады, хоть и относятся к городскому и районным отделам образования, зарегистрированы как самостоятельные юридические организации. Каждый из них составил свой трудовой или коллективный договор, в некоторых дошкольных заведениях вообще не заключались договоры. А в этом документе как раз отражаются все важные моменты, кто при каких обстоятельствах получает заработную плату и в каком объеме. В некоторых документах имеется пункт, что заработная плата в связи ЧП может составлять 70-80 процентов от основного или это будет просто минимальная заработная плата. В некоторых договорах указано, что зарплата должна полностью сохраняться. И по этому документу работники дошкольных ограничений уже получили свои деньги апрель и май.

Получается, что выиграли те детские сады, кто не имел коллективного договора.

— Мы все сделали в рамках закона, согласно пункту коллективного договора, — пояснила заведующая Курмангазинским районным отделом образования Гульфара Кубаева. – Если бы были нарушены условия договора, то есть выплатили бы всю зарплату, а не как указано в договоре, заведующим детскими садами пришлось объяснять инспекции труда, почему так вышло. Это будет идти как нарушение. Поэтому кто-то получил часть зарплаты, кто-то минимальную, а кто-то полностью.

— Наш детский сад новый, открылся зимой. Коллективный договор составить не успели, поэтому заработную плату за апрель и май получили полностью, — отметила один из педагогов.

— С начала года получала 93 тысячи тенге, а в апреле мне заплатили 63 тысячи тенге, это 70 процентов от заработной платы, — сообщила другая воспитательница.

Как добавила Амина Мухиткызы, в дальнейшем все коллективные договоры детских учреждений буду пересмотрены с учетом интересов работников. В случае если дети не будут посещать дошкольные учреждения из-за ЧП, карантина и при других обстоятельств, то заработная плата всех работников будет сохранена в полном объеме.

Марина КУАНЫШЕВА