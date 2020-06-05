Трехлетнее обещание взрослых детям

«Школу №1 имени Магжана Жумабаева начнем строить весной. Уже готова проектно-сметная документация. На днях она пройдет экспертизу, и мы приступим к сносу», — заявил на одной из февральских встреч в городском акиматезаместитель акима г. Атырау Улугбек Тналиев. Тогда, помнится, родители, чьи дети уже четвертый год вынуждены учиться в средней школе имени Хиуаз Доспановой, не выдержали многолетних обещаний и отправились в городской акимат, чтобы получить нужную информацию из первых уст.

Невкусные «завтраки»

Вопрос о начале строительства школы, которую опечатали летом 2017 года, поднимался в феврале нынешнего года и на встрече акима города Атырау Кайрата Уразбаева с населением. Спустя неделю родители и бывшие выпускники школы поднимали данную тему на отчетной встрече акимаАтырауской области Махамбета Досмухамбетова и даже напросились к нему на прием. Им пообещали, в который уже раз, что школа пойдет под снос. Якобы весной ее сравняют с землей и начнут строить новую, чтобы 1 сентября 2021 года распахнуть ее двери перед учащимися. Но, увы…

В понедельник, 1 июня, мы вновь обратились к заместителю акима города Атырау Улугбеку Тналиеву с «бородатым» вопросом.

— Проектно-сметная документация школы №1 имени М. Жумабаева готова. После того, как выделят средства, состоится конкурс. Победитель займется демонтажной работой и строительством, — коротко ответил нам заместитель акима.

Как пояснила руководитель Атыраускогогородского отдела образования Фаруза Шангереева, вопрос строительства новой школы еще решается.

Между тем, школы, которые признали аварийными позже, чем СШ №1, уже отстроены. К примеру, юные жители села Ракуша не нарадуются современной трехэтажной школе имени Махамбета Утемисова, которую за полтора года возвели на месте старой одноэтажной. Уже готова принять 1 сентября учеников и школа имени Гани Муратбаевав микрорайоне Жумыскер. Ее снесли в прошлом году сразу после переселения детей в соседнюю школу, и на ее месте появилось просторное трехэтажное здание. А вот про школу №1, расположенную в самом центре города, как будто бы забыли.

Как известно, школа №1 имени МагжанаЖумабаева (бывшая Ленина) в Атырау построена в далеком 1935 году. Таких типовых школ в нашем городе всего три. По аналогичному проекту построены школы №14 (имени Чехова) и №15 (имени Абая). Однако их не снесли, а заново отремонтировали и предоставили в распоряжение учащихся.

Ни себе, ни детям

Игнорирование и отсутствие информации привели к тому, что у родителей школьников начали появляться подозрения, что, возможно, решение вопроса затягивается искусственно. Например, уже почти укрепилось мнение, что территория школы якобы продана иностранной компании. «Расположение хорошее — центр города, берег Урала, тихая зона, поэтому и тянут со сносом и стройкой», — полагают некоторые. Так ли это или нет, официального подтверждения, конечно же, нет.

Вместе с тем, заместитель акима города Атырау Улугбек Тналиев отметил, что школа рассчитана на 160 мест, в две смены получится 320.

— Примерно столько же детей учатся сейчас в школе имени М. Жумабаева, поэтому мы ничего не нарушаем. ПСД готовится по мощности старой школы, — подчеркнул он.

Казалось бы, территория старой школы довольно немаленькая, почему бы и попросторнее здание не соорудить, так сказать, на будущее? Кроме самого двухэтажного здания, здесь раньше отдельно стояли мастерская, гараж, вместительный двор. Туалет в былые годы тоже находился на улице, потом в самом здании школы установили санузел. Лет десять назад, когда на правительственном уровне зашел разговор о том, что всех учеников начальных классов необходимо обеспечивать бесплатным горячим питанием, к школе пристроили столовую, так как учащиеся питались лишь в буфете. Позже пристройку снесли и построили заново, но дело не довели до конца – прислали уведомление, что школа аварийная и идет под снос. Так и остались в заброшенном состоянии — и школа, и пристройка, и мастерская. Сейчас перед нами предстает весьма удручающий вид: здание разгромлено, кругом битые стекла, раскуроченная мебель. Объект не охраняется, двери открыты настежь. Мы смогли пройти туда без труда и сделать снимки.

Как пояснила директор КГУ «Средняя школа №1 имени М.Жумабаева» Гульжан Кожахметова, за аварийный объект она, как руководитель, ужеответственности не несет.

— До ноября 2019 года в школе был сторож, охранял объект и территорию, — пояснила директор. — Все документы к этому времени мы сдали, все долги по услугам и налогам оплатили. После проведения постутилизации объекта, то есть после прекращения его эксплуатации, отключения всех коммуникаций, мы сдали школу государству и ответственности за аварийный объект уже не несем

— Больно смотреть на все это! – сокрушается горожанка Татьяна Быкова. – Это же наша родная школа имени Ленина. Когда-то была элитной, лучшей в городе, престижной. Высокая, светлая, утопала в зелени. Была огромная территория вокруг, которую мы благоустраивали во время субботников. Здесь, в школьном дворе, прошло наше детство, сюда мы приходили играть летом и во время каникул. Была очень хорошая спортплощадка, зеленый школьный двор. На уроки и обратно домой мы ходили всей улицей, за годы совместной учебы и жизни по соседству успели породниться.

— Эту школу я хорошо знаю, в свое время она была одной из лучших, — говорит историк, ветеран образования Нина Борисова. – Если бы ее не запустили, здание можно было бы отремонтировать. Да, она старая, но очень крепкая. Можно было просто укрепить здание. В городе есть такие типовые школы, и они стоят после капитального ремонта, — считает она.

Надоело

На днях сообщили, что несколько родителей забрали документы своих детей из школы М. Жумабаева и перевели в другую. Говорят, что уже устали от этой неопределенности.

— Уже четвертый год День знаний и выпускной мы отмечаем не в своих родных школьных стенах, — пожаловался другой родитель. — Живем в центральном микрорайоне, поэтому и ехать несколько километров до школы ХиуазДоспановой, где учатся ученики школы имени Жумабаева, нелегко. Наверное, тоже переведемся в другую школу.

Марина КУАНЫШЕВА