Тест на агрессию

В пригородном поселке Акжар города Атырау планируется проведение международного турнира по тестовым испытаниям среди отечественных волкодавов. Зоозащитники призвали отказаться от подобного мероприятия, настаивая на том, что почти по всему миру собачьи бои запрещены законом и их посещение тоже. Какие доводы приводят две стороны?

Мероприятия по тестовым испытаниям волкодавов проводятся в Атырау не впервые. Как пояснил представитель организаторов международного турнира Руслан Молдашев, очередные тесты для собак также будут проходить под контролем специалистов.

— У нас республиканское общественное объединение «Тазы тобет -бөрiбасар», разводим собак пород тобет и тазы – это казахские национальные породы. Наши предки тоже такой работой занимались, — пояснил Руслан Молдашев. – У нас проводятся не собачьи бои, а тестовые испытания, и все в рамках своих жестких правил. Если собака не хочет драться, зубы показывает, скулит, хвост поджимает или ей больно, звуки какие-то издает, то эта собака с тестового испытания сразу снимается. Нет такого, чтобы прям бои были, и собаки друг друга убивали. Тестовые испытания с боями путать нельзя.

— Что входит в тестовые испытания?

— Мы выявляем их бойцовские качества.

— А как они выявляются?

— По своим правилам выявляем чемпионов, потом их на волков ставим, Собаки должны друг с другом бороться, и тех, которые выигрывают, ставим на волков. Тобет не должен бояться волка, он должен охранять стадо. Если он проигрывает, то автоматически снимается с соревнований.

— Без крови тут не обойдется…

— Да и люди на ринге дерутся до крови. Умирают на ринге даже. На наших соревнованиях нет такого, чтобы собака умирала, калечилась. У нас это национальный вид спорта. На мероприятии будут присутствовать ветеринарный врач, полицейские, представители акимата и ЧС. Мы берем разрешение с акимата, управления спорта. Все делается по правилам. На мероприятие пригласили заводчиков из России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

Друг, а не зверь

В свою очередь зоозащитники, представители официально зарегистрированного благотворительного фонда помощи животным «Доброе Сердце» города Атырау, против тестовых проверок. Они считают мероприятия по тестовым испытаниям собак издевательством над животными. И через социальные сети призвали компетентные органы и власти города запретить это делать.

— Нельзя назвать спортом мероприятие, когда животных калечат, а люди смотрят на это, как на способ заработать. Это демонстрация жестокости. Организаторы проводят бои под видом тестового испытания на предмет определения бойцовских качеств собаки. Многие собаки, которые оказались для них уже не пригодными, были отпущены на самовыживание на улицы города. Эти собаки с детства росли на агрессии и жестокости, соответственно, могут быть опасны для людей и животных. Некоторых таких искалеченных мы нашли и взяли под свою опеку на базу, — отметила лидер общественного объединения «Доброе Сердце» Венера Манасова. — Псов бойцовской породы выводят в помощь человеку для охранно-постовой службы, но никак не для участия в драках под руководством человека.

Зоозащитники призывают запретить собачьи бои, а также распространение фото, видео и любой другой пропаганды таких кровавых развлечений в СМИ, в интернете.

Стоит отметить, что в нынешнем году есть прецедент отмены мероприятия аналогичного уровня в Мангистауской области. Там полицейские напомнили организаторам турнира, что в случае гибели животного или травли собак при несовершеннолетних предусматривается уголовная ответственность. В итоге проведение данного мероприятия там было отменено.

Между тем пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева отметила, что вопрос соблюдения норм законодательства при проведении подобных мероприятий находится на контроле полиции.

Светлана НОВАК