Свадьба требует корректировки

Хотим мы того или нет, но пандемия, парализовавшая жизнь всей планеты, заставила пересмотреть некоторые свои взгляды и принципы и нам. То, что всего три месяца назад казалось важным, утратило свою ценность. А то, на что мы в будничной суете не обращали внимания, вдруг обрело значимость. Еще зимой мы думали, что ничто не может помешать провести запланированное торжество по случаю свадьбы, юбилея и других немаловажных событий, а сейчас, учитывая запреты и постановления санитарных врачей, начали задумываться: а оно того стоит? Что будет, если вовсе отказаться от пышного тоя? Или все же уступить уговорам старших родственников и прочих советчиков, стоящих на страже вековых традиций, и потратить миллион-другой на широкое застолье? Большой вопрос, однако.

«На тои хожу охотно»

Известный в области журналист, краевед Толеген Жанабаев считает, что свадьбы, как и другие торжества, нужны.

— В богатой культуре казахского народа особое место занимают национальные обычаи. В них содержится вся вековая мудрость предков, их наказы, касающиеся буквально всех сторон и этапов нашей жизни: от рождения до смерти.Вся жизнь казаха состоит из тоев (той – это необязательно свадьба, казахи этим коротким словом называют любое семейное торжество. — Авт.). Начиная с рождения, когда малыша предстоит уложить в колыбель (шілдехана), до самой кончины нас сопровождают соответствующие ритуалы. Это тұсау кесу, сүндеттеу, тілашар, мүшел жас, қыз ұзату, үйлену той, құдалық, шаңырақ көтеру и многое другое, — пояснил он.

По словам краеведа, практически всю жизнь родители ждут женитьбу сына или замужество дочери. И привел известное казахское изречение: «Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру», смысл которых заключается в том, что сын должен обрести дом, а дочь — отправиться далеко на чужбину. Провести свадьбу по этому поводу — значимое событие. А сколько позитивных эмоций дарят свадьбы. Приезжают родственники из дальних сел и городов, с которыми не видятся годами. Ведь в полном составе семьи могут собраться только на масштабных мероприятиях.

— Другое дело — как их проводить, — продолжил Толеген Жанабаев. — Здесь главное — не переусердствовать. Не старайтесь обойти друг друга, чтобы было не хуже, чем у других, а может, и лучше. Каждый должен учитывать свои возможности. Как говорят казахи, «барымен базар», то есть жить по средствам. Можно и 30-50 человек пригласить из числа близких родственников. Поэтому, конечно, свадьбы нужны. Это такие приятные события жизни, воспоминания о которых сопровождают человека многие годы. А какие прекрасные пожелания звучат на свадьбах! Какие глубокие мысли заложены в пословицах и поговорках, песнях на тему тоев. Слова материализуются, если их произносить от души, — посоветовал ветеран-журналист.

И, как подчеркнул Толеген Жанабаев, стоит пересмотреть подход к проведению торжеств. По его мнению, стоило бы проводить церемонию «Беташар» пораньше, не поздним вечером, и чтобы свадьба не тянулась до глубокой ночи, а начиналась в обозначенное время, соответствующее указанному в пригласительных билетах. Чтобы приглашались не 300-500 человек, а именно близкие семье люди.

Чем живет тамада

При обсуждении вопроса о запрете на проведение мероприятий, где предполагается присутствие более 20-30 человек в одном помещении, в период эпидемии коронавирусной инфекции, считалось, что больше всех в данной ситуации пострадают ведущие и владельцы ресторанов. Раньше профессия тамады считалась одной из наиболее привлекательных.

И чем же теперь живут ведущие свадеб и других торжеств, что думают по этому поводу? Мы поговорили об этом с тамадой Шалхаром Онайбековым, который в свое время проводил по пятнадцать торжеств в месяц и нередко — по два мероприятия в один день. Конечно, как и все ведущие, Шалхар считает, что свадьбы и другие торжества нужны. Для родителей, молодоженов, родственников — это целое событие, опыт, масса впечатлений во время подготовки. Свадьбы сближают родственников, которые долгое время не общались. Знакомят поближе новых членов семьи, считает он.

— Конечно, кто жил скромно, те и раньше свадьбы не проводили. А вообще, большие казахские свадьбы показывают, какой ты имеешь вес и авторитет среди родственников и друзей, насколько сплоченная, дружная ваша семья и насколько вы близки друг с другом. Человека, который сам всегда охотно помогает другим, обязательно поддержат в минуты радости и горя. На свадьбу многие родственники собирают деньги, кто сколько может. У кого не получается помочь материально, тот поддержит морально, может взять часть хлопот на себя. Это тоже хорошо, — говорит тамада.

— Что касается меня, — продолжает Шалхар Онайбеков, — то, к сожалению, у меня нет ИП, поэтому 42 500 тенге в период чрезвычайного положения в стране я не получал. Но уже провожу различные свадьбы, которые организовываются в палатках, в арендованных частных домах. Я уже десять лет веду свадьбы и другие мероприятия, хотя у меня диплом педагога. Думаю, большие веселые свадьбы обязательно вернутся в нашу жизнь. Торжества обычно проводятся в тех странах, где мир и покой, где народ трудится, человек желает продолжения рода. Поэтому той — это индикатор благополучия в стране, в семье, в обществе, — философствует наш собеседник.

Оно и понятно, сейчас, когда люди чувствуют неуверенность в завтрашнем дне, нелегко быстро перестроиться и искать новые ниши. Легче всего продолжать пользоваться испытанными методами, которые раньше приносили стабильный доход.

Другой тамада — Медеу Достаев — во время ЧП и карантина не сидел сложа руки. Режиссер по образованию, он занялся маркетингом в соцсетях. «И многому научился», — говорит Медеу. Он считает, что свадьбы проводить нужно, но уже не такие пышные, а значительно скромнее.

Сейчас, конечно, все идет не так, как мы привыкли и планировали. Жизнь стала другой. Но свадьбы все равно нужны. При этом я категорически против того, чтобы семья брала кредит, влезала в долги. Торжества должны нести положительный заряд. Но, к сожалению, свадьба нередко оборачивается разводом: семьи нет, а кредит остается. Сейчас уже сложно чем-либо удивить. К примеру, подарки для новорожденных со стороны нагашы — родственников жены. Когда в семье рождается жиен (дети со стороны женской половины родственников), положено давать жиенқұрық. Так они несут все приданое, порой привозят слишком много подарков. Поэтому, считаю, все должно быть без излишеств, — добавил Медеу.

Ресторанный бизнес — самый прибыльный?

Предпринимательница, хозяйка ресторана «Ару Плаза» Фатима Тулеева поддерживает идею проведения свадеб и других торжеств в ресторанах. «Возможно, теперь они будут скромнее», — полагает она.

— На днях вернула задаток на проведение свадьбы, которая должна была состояться в июне — зал арендовали еще зимой, до пандемии, — рассказывает Фатима Тулеева. — А наш ресторан уже три месяца не работает. Но несмотря на это весь штат мы держим, заработную плату выдаем. Правда, не такую, как раньше, конечно, а по возможности. Хочу сказать, что содержание ресторана очень недешево обходится владельцам. Ресторанный бизнес — работа сезонная. В начале года, в апреле, мае, июне свадеб бывает мало. Получается, из двенадцати месяцев в году ресторан на полную мощность работает лишь шесть, а заработная плата всегда одинаковая.

Другой немаловажный нюанс ресторанного бизнеса — кухня. Многие клиенты в первую очередь оценивают ассортимент продуктов, меню. А это говорит о том, что владельцам необходимо ответственно подходить к подбору кадров. Если зарекомендовавший себя шеф-повар просит как минимум 500 тысяч тенге в месяц, то его помощнику придется платить по 300 тысяч. И они на вес золота. Опытных легко переманивают. Поэтому чтобы заинтересовать профессионалов, приходится раскошеливаться на достойную зарплату. Кроме того, необходим надежный электрик: там, где работают холодильники, морозильные камеры, другая важная техника, кто-то должен следить за бесперебойной подачей электроэнергии. И не забываем о дворниках, уборщиках, посудомойках. Это только на первый взгляд кажется, что, чтобы навести чистоту и порядок, особых усилий не нужно. На самом деле — это весьма трудоемкая работа, которая тоже должна хорошо оплачиваться.

Народ любит веселиться

Певица Юлия Курмакаева не первый год выступает на свадьбах, юбилеях, корпоративных вечерах. А сейчас, в основном, сидит дома.

— Конечно, свадьбы нам нужны. Говорю так не потому, что это мой заработок. У меня есть свое ИП, я дипломированный режиссер, провожу детские развлекательные мероприятия. Но, бывая на свадьбах, часто наблюдаю, как люди веселятся, выпивают, от души танцуют, поют. Где еще можно потанцевать людям старшего возраста? Думаю, в дальнейшем можно будет проводить одну общую свадьбу — жениха и невесты.

Родители горожанина Руслана И. провели обряд сырға салу под Новый год и запланировали свадьбу на Наурыз. Для этого молодой человек уже год копил деньги. К сожалению, большой свадьбы на 250 человек, как задумала семья, провести не удалось. Ни в марте, ни в апреле никто никаких четких прогнозов не давал. Поэтому решено было просто привести невестку в дом, организовать в большой гостиной беташар и накрыть стол для тридцати самых близких людей. Лимузина и белого платья, букета невесты и «трехэтажного» торта не было. Сейчас молодая семья ждет ребенка, поэтому решили после рождения малыша провести одно большое семейное мероприятие. Зато столько денег семья сэкономила. Хватило внести задаток для покупки новой квартиры. А главное — все счастливы!

Жизнь человека наполнена множеством событий, положительные из которых он трепетно хранит в своей памяти, и наиболее яркими для каждого из нас являются свадьбы. Они обязательно будут. Но уже скорректированные, с определенными выводами.

Марина КУАНЫШЕВА