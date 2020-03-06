Поисковик: «Со временем придет понимание Великой Отечественной»

Семьдесят пять лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но жители Атырауской области, как и другие граждане бывших союзных республик, по-прежнему ищут и ждут. Ждут своих солдат. Только теперь родные разыскивают захоронения своих фронтовиков. Они рады и благодарят поисковиков, которые практически без какой-либо финансовой выгоды для себя тратят время на проверку сведений, архивных документов и занимаются эксгумацией останков бойцов.

Корреспонденты «ПК» встретились с несколькими такими энтузиастами. Одна из них – КулянНурмухамбетова, в прошлом учитель физики,жительница Алматы. Она долгое время искала своего деда. И однажды все-таки нашла, и даже двух – с отцовской и материнской стороны!

– Такая была радость, будто мой дед живой и невредимый вернулся домой, – поделилась КулянТанирбергеновна. – И я захотела, чтобы и другие казахстанцы, по сей день разыскивающие своих солдат, испытали такие же чувства.

С тех пор Кулян и занимается поисками. И, кстати, помогла отыскать не одного гурьевчанина, отправившегося на фронт и не вернувшегося домой.

– Начала работу с российскими поисковиками, –продолжила наша собеседница. – Работала на российских форумах, на сайтах, а потом присоединилась к группе «Поиск воинов Казахстана».

Официально группа называется «Поиск воинов Казахстана, пропавших без вести в Великой Отечественной войне», она была создана нашей соотечественницей Маккой Каражановой, проживающей сейчас в Украине. В группе вместе с украинскими, российскими и белорусскими поисковиками идет работа над поисками без вести пропавших солдат. Настоящие профессионалы, по мнению Кулян, это – Агайша Мухажанова из Алматы, Сергей Федоренко из Павлодара; из Беларуси помогает группа Александра Снитко, из российского Волгограда – Людмила Неделько и другие.

В военных донесениях, говорит КулянТанирбергеновна, поисковики видят запись «Пропал без вести», а сами уже считают: он просто не вернулся с боя.

По словам К. Нурмухамбетовой, больше всего информации ей удалось добыть о формированиях, которые были созданы в Казахстане. Это 196-я стрелковая дивизия, та самая, из которой после Сталинградской битвы живыми вернулись только 600 солдат, а все остальные погибли либо пропали без вести.

– Потом я узнала о 152-й особой стрелковой бригаде, которая формировалась в Гурьеве из жителей этого города. Тоже стало интересно… Как мне стало известно, после войны работники военкоматов производили подворный обход, им надо было узнать – сколько призвано на фронт, сколько вернулись, у кого какая судьба – вот по их данным мы поиски и ведем. Но кого-то в то время не было дома, кто-то не знал об этом – по ним нет донесений, и нам очень сложно вести поиск, – сетовала поисковик.

Кулян в основном работает с архивными документами Минобороны России, пользуется сайтами «Память народа», «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа», за эти годы научилась читать архивные документы.

– Ведь обычным людям сложно разыскивать бойцов. Да, обращаются именно к казахстанским поисковикам, потому что мы знаем местность, знаем наши фамилии и имена, как они писались в те годы с искажениями и помогаем читать. Во многих таких вопросах мы разбираемся. С каждым годом поисковиков становится все больше, – добавляет она.

Кулян Танирбергеновна говорит, что МаккаКаражанова уже стольких гурьевских нашла иувековечила в Украине. Также она хорошо знает поисковиков Западного Казахстана – АкмаралШолакову, Жанибека Науарова, именно он восстанавливает список 152-й особо стрелковой бригады, к тому же он составил карты 21 тысячисолдат, а еще продал свой автомобиль и на вырученные деньги возвел памятник бойцам в Смоленске, работает с Ахмедьяром Батырхановым. Кулян совместно трудится и с общественным объединением по розыску фронтовиков «Атамнынаманаты». Говорит, что на сегодняшний день порядка семисот человек обратилось, большинство из которых уже нашли своих солдат.

– Нравятся моменты, когда мы сообщаем – мол, нашли захоронение вашего бойца, – с дрожью в голосе рассказывает Кулян. – Как родные радуются! У многих еще дети этих самых солдат живы, им по восемьдесят с лишним лет. Они нам отправляют письма, фотографии и вот мы смотрим на фото – и эти бойцы словно с нами живут, – наш разговор состоялся по телефону, но чувствовалось, что Кулян в этот момент плачет, ее голос заметно дрожал и становился все тише.

– Когда люди повествуют о своих близких, душа разрывается. Мы вместе с ними проходим все, что они пережили, – находит силы продолжать Кулян. – Рассказывают, что солдаты в плену побывали, и те, кто возвратился, делятся воспоминаниями. Они передают нам это, и мы вместе с ними переживаем всю боль. Да, в каждой семье горит огонь памяти.

Кулян и группа «Поиск воинов Казахстана» занимаются розыском пропавших без вести не просто так, они изучают горы специальной литературы. К примеру, об историях дивизий, находят информацию о том или ином населенном пункте, о солдатах и представляют общую картину. Объясняют родным.

– Почти год работали, разыскивая гурьевскогосолдата Арона Ибрашева, занимались с его родственником Русланом Сырлыбаевым и поисковиком Акмарал Шолаковой. И нашли!Солдат Арон, как оказалось, погиб в финской войне. Нашли через его однополчанина, который вернулся с войны и написал о нем. Долго искали его и даже нашли сына Казиева Зинура из Гурьева, – не перестает радоваться Кулян.

Поисковик отмечает, что к ней обращаются не только из Казахстана, но и со всего СНГ. А есть те, которые находят своих дедов по сайтам, упомянутым выше, но не получается у них выявить место погребения: ведь за эти годы многие перезахоронены, к тому же поменялись адреса, названия деревень. И тогда Кулян с коллегами находит новые места перезахоронения.

Иногда, делится наша собеседница, люди не понимают – почему в общей могиле захоронены сразу несколько солдат? Тогда поисковикиобъясняют: обстоятельства того времени вынуждали действовать по ситуации, поэтому где находится братская могила, там и увековечивается память.

– Говорят, что в Великой Отечественной погибло столько-то миллионов, – вздыхает КулянНурмухамбетова. – Я уверена, погибших солдат гораздо больше. Потому что многие не учтены, даже нет некоторых данных ни в архивах Минобороны РФ, ни в списках военкоматов. Но мы видим их письма, фотографии, воспоминания. Это значит, что они просто неучтенные, наши солдаты.

– Когда началась война, вся молодежь так стремилась попасть на фронт, опасаясь, что скоро война закончится, и они не смогут в ней поучаствовать, стать героями. А вот когда уже попали на фронт, испытали все горести. Было тяжело, это не только смерть, но и голод, холод. Так вот, были и такие, кто пожалел, что пошел воевать. Но! Стремление жить было сильнее, и все приближали Победу, – говорит поисковик. – Сейчас ведь многие не ведают, когда говорят что-то негативное в целом о войне, об участии казахстанцев в ней. Это их мнение, я не осуждаю. Но со временем придет понимание. Я уверена.

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН