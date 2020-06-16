Подмена SIM-карт: новый вид мошенничества

Очередные способы финансового мошенничества в современном мире связаны с перехватом SMS-сообщений от банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

Как работают эти схемы, и как можно обезопасить себя и свою карту от финансовых мошенников. SIM-свопинг (подмена SIM-карты) стал широко известен в мире после серии крупных краж криптовалют. Но с помощью подмены SIM-карт можно также выкрасть деньги с банковских счетов или обналичить средства с платежной карты, если они привязаны к номеру телефона. Ведь подтверждение финансовых операций, будь то перевод денег с карты на карту или оплата товаров и услуг в системе онлайн-банкинга, с помощью SMS – сообщений – дело привычное, можно сказать, рутинное.

SIM-свопинг или подмена SIM-карты – это схема, при которой злоумышленники узнают телефонный номер жертвы и обращаются к мобильному оператору, выдавая себя за нее, с просьбой повторно выпустить SIM-карту на себя. При успешной атаке мошенники получают полный контроль над привязанным к телефонному номеру аккаунтом. Следует знать, что SIM-свопинг – это точечная финансовая атака и довольно трудоемкая, соответственно мошенники используют ее применительно к определенному клиенту, у которого наверняка есть крупная сумма на карте. К сожалению, вернуть деньги, украденные посредством такой мошеннической схемы, весьма затруднительно.

Если вы стали жертвой SIM-свопинга, то следует непременно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а также обязательно известить об инциденте свой банк, оператора мобильной связи и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Подмена телефонного номера – еще один способ мошенничества. Выглядит он так: вам звонят с знакомого номера (банка или иной финансовой организации) и просят сообщить, к примеру, реквизиты платежной карты или назвать код из SMS – сообщения, который был отправлен на ваш номер. Это делается якобы в целях вашей безопасности, например, из-за подозрительной активности на ваших счетах. Передав важную информацию злоумышленникам, вы тем самым рискуете своими средствами на карте и счетах. Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов. Современные технологии позволяют «подделать» любой номер, причем сами мошенники могут находиться на другом конце планеты. Соответственно, компенсировать убытки будет невозможно.

В отличие от схемы со SIM–свопингом, здесь работает принцип «ваша безопасность – в ваших же руках», то есть безопасность ваших средств зависит от вашей осторожности и бдительности. Не следует никому сообщать конфиденциальную информацию. Правильно будет – закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке мошенничества.

Помните, что в банках существует регламент действий банковских сотрудников, в соответствии с которым они никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом. Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Срочно звоните менеджеру своего банка, пишите заявление и обращайтесь в правоохранительные органы. Также следует обратиться в обслуживающий банк, если вы заметили необычную активность на своих счетах; не можете получить удаленный доступ к своим счетам; вашу карту не принимают к обслуживанию. Оберегайте свои персональные данные! Не указывайте свой номер телефона, который привязан к банковским сервисам, в Интернете. Не сообщайте свой номер и данные карты незнакомым людям. Не указывайте эту информацию в анкетах, которые раздают промоутеры для участия в различных конкурсах, или в соцсетях. Не привязывайте к этому телефонному номеру аккаунты электронной почты, социальных сетей и электронного кошелька.

Если позволяют средства, приобретите отдельный телефон для SIM-карты, к которой будет привязан банковский аккаунт и храните его дома, не забывайте иногда пользоваться номером, чтобы его не заблокировали. Будьте бдительными, злоумышленникам порой достаточно не прибегать к сложным и изощренным способам, вроде SIM-свопинга, а достаточно просто выкрасть ваш телефон и получить таким образом доступ ко всем приложениям, в том числе мобильному банкингу. Поэтому не оставляйте смартфон без присмотра. Соблюдение этих простых, но эффективных правил позволит уберечь ваши деньги от мошенников.